يقترب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، من العودة إلى التدريب، وتحديدًا من بوابة منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026، بحسب تقرير صحفي إسباني.

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ومن وقتها لم يتولى قيادة أي فريق.

وكان الأسطورة زيدان قد صرح سابقًا، وقال “قريبًا سأعود للتدريب”.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زيدان يقترب من تحقيق حلمه بتدريب الديوك، بعد إعلان المدرب الحالي لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن انتهاء فترته مع المنتخب بنهاية كأس العالم 2026، في حين رفض زيدان، العديد من الفرص التدريبية المميزة، في انتظار تلك اللحظة.

وأشار التقرير، إلى أنه في الوقت نفسه، قام وكلاء زين الدين زيدان بدراسة عدة عروض سعودية، من بعض الأندية الكبرى هناك.

ويمتلك زيدان، سجلًا تدريبيًا مميزًا مع ريال مدريد، حيث حقق مع الفريق الملكي ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية.

وتولى زيدان، تدريب ريال مدريد في ولايتين، ويعد من المدربين التاريخيين الذين تولوا تدريب الميرنجي، حيث حقق مع الفريق 11 لقبًا.

هل يخلف زيزو ديشامب؟

كانت صحيفة “ليكيب” قد أشارت إلى أن تصريحات زيدان بعد المباراة الخيرية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، تفتح الباب أمام تحقيق حلمه الأكبر بقيادة منتخب فرنسا خلفا للمدرب الحالي ديديه ديشامب، الذي يتولى المسؤولية منذ أكثر من 13 عاما.

ويستعد ديشامب، البالغ من العمر 57 عاما، لإنهاء مشواره الطويل مع الديوك بانتهاء مباريات الفريق في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

من جانبه، فتح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الباب أمام إمكانية العمل مدربا لأحد فرق الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.

وكشفت صحيفة “ليكيب” أن نادي اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه، الثنائي الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما ونجولو كانتي، مهتم بشدة بالتعاقد مع المدير الفني للديوك، ديديه ديشامب.

وأضافت الصحيفة، أن مدرب المنتخب الفرنسي لا يزال يركز على مهامه مع المنتخب الوطني، وسيقرر مستقبله بعد كأس العالم المقبلة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونقلت أن ديديه ديشامب أثار التكهنات مجددا بشأن وجهته خلال مقابلة مع برنامج “تيلي فوت”، المذاع عبر قناة TF1، على هامش الإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي يوم الخميس الماضي، لشهر نوفمبر/تشرين أول الجاري.

وأشار البرنامج إلى أن مدرب المنتخب الفرنسي، قال “لقد تلقيت بعض الاتصالات من أندية سعودية، ولكن لن أذكر أسماء، لكنهم يعرفون وضعي”.

وأضاف البرنامج الفرنسي “بمجرد حسم القرار، لن أتراجع عنه، هذا واضح، سأكون متفرغًا بعد المواعيد النهائية المحددة، ولا أستبعد أي شيء”.

مشوار طويل لديشامب

يعمل ديديه ديشامب مديرا فنيا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 خلفا لزميله لوران بلان، الفائز معه كلاعب بلقب كأس العالم 1998 التي استضافتها بلاده.

وقاد المدرب، البالغ من العمر 57 عاما منتخب بلاده في 174 مباراة، حقق خلالها 112 فوزا مقابل 32 تعادلا و30 خسارة، وسجل الفريق 372 هدفا مقابل 164 هدفا في شباكه.

وعلى مستوى الألقاب والجوائز، حقق ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا، كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021 إضافة إلى فضية أمم أوروبا يورو 2016 في فرنسا وفضية كأس العالم 2022 في قطر، وبرونزية دوري أمم أوروبا 2025 في ألمانيا.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة أذربيجان، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الرابعة، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقبل انطلاق معسكر ديوك فرنسا، اضطر المدرب ديديه ديشامب لاستبعاد راندال كولو مواني مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المعار من باريس سان جيرمان، حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لشبكة “راديو مونت كارلو”، فقد تعرض راندال كولو مواني لكسر في الفك، ثبت أنه أقوى مما كان متوقعًا في البداية، ليقرر ديشامب، استدعاء المخضرم فلوران توفان لاعب لانس، البالغ من العمر 32 عامًا، ليحل مكان مواني في قائمة الديوك.

وكان راندال كولو مواني قد غاب أيضا عن عدة مباريات في بداية الموسم الجاري، بسبب إصابة في عضلة الفخذ، ولم يسجل أي هدف مع توتنهام حتى الآن، بينما عاد توفان إلى صفوف المنتخب الفرنسي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد غياب طويل دام أكثر من 6 سنوات.

وتأهل المنتخب الفرنسي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة 17 في تاريخه، والثامنة على التوالي منها أربع مرات تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب في مونديالات 2014 و2018 و2022 وأخيرا 2026.

كورررة