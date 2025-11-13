نجم ريال مدريد يدافع عن لامين يامال: يعاملونه مثل فينيسيوس

ربما أثار لامين يامال نجم برشلونة استفزاز لاعبي ومشجعي ريال مدريد في الكلاسيكو الماضي بسبب تصريحاته قبل المواجهة، لكنه وجد دفاعاً من أحد خصومه اليوم.

دين هويسن مدافع ريال مدريد وقف في صف زميله بمنتخب إسبانيا، وسط اتهامات بتهربه من المعسكر وادعاء الإصابة بتحريض من برشلونة.

كان يامال أصيب في معسكر منتخب إسبانيا الماضي، ما أثار غضب ناديه الكتالوني، متهماً المنتخب بالضغط على الموهوب الاستثنائي للعب رغم شكواه من آلام.

وقال هويسن لـ”Radio Marca”: “لامين لديه مشكلة بدنية بالفعل، من الطبيعي أن يعود لمنزله، حدث هذا لي من قبل”.

هويسن يكشف طبيعة علاقة لامين يامال وكارفاخال

رفض هويسن أيضا المبالغات في انتقاد سلوك لامين يامال خارج الملعب، وشبهه بزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وأوضح هويسن: “لامين فتى عادي، يبلغ 18 عاماً، أحياناً توجد مبالغات حوله، نفس الأمر يحدث مع فينيسيوس، إنه لاعب مذهل وشخص رائع، لكن عند ارتكاب أي هفوة يتعرض لانتقادات مبالغ فيها، إن كان يستحق اللوم وجهوا له اللوم، لكن في كثير من الأحيان يتم تجاوز الحدود”.

ونفى المدافع الواعد وجود نزاع بين لامين يامال وداني كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو الأخير في برنابيو.

وأضاف: “عندما نلتحق بالمنتخب كلنا زملاء، وعندما نلعب ضد بعضنا البعض نريد أن نتقاتل، توجد الكثير من التعليقات حول علاقة يامال وكارفاخال، لكن خارج الملعب العلاقة جيدة، ويجب أن تظل كذلك”.

الشرق