شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)

نالت حسناء مغربية, إعجاب الجمهور السوداني, والنشطاء الذين ظهروا معها في بث مباشر عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”, الشهير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر المغربية, التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال ظهرت وهي تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة. وذكرت في حديثها لأصدقائها أنها تدعم السودان, وشعبه الذي لم ترى منه إلا كل خير بعد أن عاشرت عدد كبير منهم مؤكدة أن لا فرق عندها بين المغرب, والسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

