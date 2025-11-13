شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يتعرض لأقوى “زنقة” ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية

وضع ناشط الدعم السريع, المعروف باسم شيخ بدران, نفسه في موقف حرج خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حاصر استجوب أحد النشطاء “بدران”, بسبب معلومة نشرها وقالها في مقطع فيديو له. ناشط الدعم السريع, بعدما أحس بالورطة حاول تخليص نفسه بتحريف أحاديث نبوية, مؤكداً أنه كان في لحظة غضب عندما أدلى بتصريحاته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

