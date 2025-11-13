فرنسا تُحيي الذكرى العاشرة لهجمات باريس

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، يومًا من مراسم إحياء ذكرى مرور عشر سنوات على أسوأ هجوم شهدته فرنسا، بدءًا من الموقع الأول المُستهدف، ستاد دو فرانس على مشارف العاصمة باريس.

انضم إلى ماكرون عدد من كبار السياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق فرانسوا هولاند، الذي كان موجودًا في الملعب عند بدء الهجوم.

كتب الرئيس على حسابه على تويتر "الألم لا يزال قائمًا. فرنسا تتذكر تضامنًا مع الأرواح التي أُزهقت والجرحى والعائلات والأحباء".

قتل الجهاديون 130 شخصًا في عمليات إطلاق نار وتفجيرات انتحارية في باريس ومحيطها ليلة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عنها.

قتل الإرهابيون حوالي 90 شخصًا في قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، حيث كانت فرقة "إيجلز أوف ديث ميتال" الأميركية تُحيي حفلًا. كما أنهوا حياة العشرات في مطاعم ومقاهي باريس، وشخص واحد بالقرب من ملعب ستاد دو فرانس لكرة القدم، حيث كان المتفرجون يشاهدون مباراة فرنسا وألمانيا.

ويزور ماكرون جميع مواقع الهجمات، قبل أن يترأس مراسم إحياء الذكرى في حديقة تذكارية بوسط باريس.

يقضي صلاح عبد السلام، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو الناجي الوحيد من الخلية الإرهابية المكونة من عشرة أشخاص والتي نفذت الهجمات، عقوبة السجن المؤبد. أما المهاجمون التسعة الآخرون، فقد فجّروا أنفسهم أو قُتلوا على يد الشرطة.

صرح هولاند في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "لقد استطاعت فرنسا على مر هذه السنوات أن تقف متحدة وتتغلب على كل شيء".

أُخرج الرئيس السابق من بين الحشود في ستاد دو فرانس قبل أن يظهر مجددًا على التلفزيون الوطني في وقت لاحق من تلك الليلة، واصفًا ما حدث بأنه "فظاعة".

وأعلن أن فرنسا "في حالة حرب" مع الإرهابيين.

"عدالة تصالحية"؟

أدلى هولاند بشهادته في المحاكمة التي استمرت 148 يومًا، والتي انتهت بسجن عبد السلام مدى الحياة عام 2022.

وقال إنه يتذكر أنه أخبر المتهمين، الذين شملوا أيضًا مشتبهًا بهم متهمين بالتخطيط أو تقديم الدعم اللوجستي، أنهم حصلوا على محامين دفاع رغم ارتكابهم "جرائم لا تُغتفر".

وأضاف أنه أخبرهم: "نحن ديمقراطية، والديمقراطية تنتصر دائمًا في النهاية".

هزمت القوات المدعومة من الولايات المتحدة، عام 2019، فلول تنظيم داعش الإرهابي الذي ألهم هجمات باريس.

لا يزال عبد السلام خلف القضبان، وهو منفتح على فكرة التحدث إلى ضحايا الهجمات إذا رغبوا في المشاركة في مبادرة "عدالة تصالحية"، وفقًا لمحاميته أوليفيا رونين.