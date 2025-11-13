شركة Metaplanet تحقق صافي دخل معتبر خلال الربع الثالث بفضل مكاسب البيتكوين: التفاصيل

حققت شركة “Metaplanet” اليابانية، صافي دخل بلغ 13.5 مليار ين ياباني (نحو 88 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوع بمكاسب كبيرة في تقييم البيتكوين وصلت إلى 20.6 مليار ين (أكثر من 130 مليون دولار)، مما عزز الدخل غير التشغيلي للشركة.

وسجلت الشركة أيضا نمو في الدخل التشغيلي، مستفيدة من توسع أعمالها المرتبطة بالبيتكوين واستمرار الأداء المستقر لقطاع الفنادق لديها.

وعلى الرغم من تأثير المصروفات الضريبية المؤجلة وتكاليف إصدار الأسهم في تقليص جزء من العوائد غير التشغيلية، حافظت النتائج النهائية على قوة لافتة.

وأشارت “Metaplanet” إلى أن استراتيجيتها المالية القائمة على البيتكوين تمضي وفق المخطط، مع إعادة تصنيف نشاطها الأساسي بدءا من هذا الربع تحت مسمى “الأعمال المتعلقة بالبيتكوين”، في خطوة تعكس توسع نطاقها وتحوّلها إلى نشاط يتجاوز إطار إدارة احتياطي الخزانة فقط.

