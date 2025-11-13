- 1/2
- 2/2
حققت شركة “Metaplanet” اليابانية، صافي دخل بلغ 13.5 مليار ين ياباني (نحو 88 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وجاء هذا الأداء القوي مدفوع بمكاسب كبيرة في تقييم البيتكوين وصلت إلى 20.6 مليار ين (أكثر من 130 مليون دولار)، مما عزز الدخل غير التشغيلي للشركة.
وسجلت الشركة أيضا نمو في الدخل التشغيلي، مستفيدة من توسع أعمالها المرتبطة بالبيتكوين واستمرار الأداء المستقر لقطاع الفنادق لديها.
وعلى الرغم من تأثير المصروفات الضريبية المؤجلة وتكاليف إصدار الأسهم في تقليص جزء من العوائد غير التشغيلية، حافظت النتائج النهائية على قوة لافتة.
وأشارت “Metaplanet” إلى أن استراتيجيتها المالية القائمة على البيتكوين تمضي وفق المخطط، مع إعادة تصنيف نشاطها الأساسي بدءا من هذا الربع تحت مسمى “الأعمال المتعلقة بالبيتكوين”، في خطوة تعكس توسع نطاقها وتحوّلها إلى نشاط يتجاوز إطار إدارة احتياطي الخزانة فقط.
اقرأ أيضا:
صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) تحقق أفضل أداء يومي منذ شهر
فيزا تطلق برنامج تجريبي جديد لمدفوعات العملات الرقمية المستقرة
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Metaplanet تحقق صافي دخل معتبر خلال الربع الثالث بفضل مكاسب البيتكوين: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.