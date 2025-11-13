شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشير أداء النحاس إلى "قنبلة موقوتة" لحركة أسعار انفجارية؟ والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار النحاس عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في يوليو، لكن ذلك لا يعني أن موجة الصعود القوية لهذا المعدن الصناعي قد انتهت. فوفقًا لمحللين، فإن الطلب القوي قد يتجاوز المعروض قريبًا، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.



وقال جون كاروسو، كبير محللي السوق في شركة RJO Futures، إن "النحاس يشبه قنبلة موقوتة ستشهد حركة أسعار انفجارية"، مشيرًا إلى وجود احتمال كبير لحدوث عجز هيكلي مستمر في جانب الإمدادات، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على النحاس بنحو مليون طن متري سنويًا خلال العقد المقبل.



ورغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابتعدت عن سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة — عبر إلغاء مليارات الدولارات من التمويل المخصص لتلك الصناعة التي يعد النحاس عنصرًا أساسيًا فيها — فإن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ لم تتوقف، لا سيما مع البحث عن حلول لتلبية الطلب الهائل على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.



وقال ديفيد أسبل، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة Mount Lucas Management، إن الصورة العامة للطلب على النحاس ما زالت "قوية"، مدفوعة بنمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وازدياد الطلب من مراكز البيانات. وأضاف: "الطلب لا يزال مرتفعًا، ومن المتوقع أن يظل كذلك."



صعود قياسي ثم تراجع في الأسعار



وفقًا لتحليل أجرته داو جونز استنادًا إلى بيانات FactSet، فقد ارتفعت أسعار النحاس الأمريكية المعيارية عند ذروة تسوية هذا العام بنسبة وصلت إلى 44.5% مقارنة بنهاية عام 2024.



وسجلت الأسعار مستوى قياسيًا داخل جلسة التداول بلغ 5.959 دولارات للرطل في 24 يوليو. كما أظهرت بيانات CQG أن أسعار العقود الآجلة لثلاثة أشهر على بورصة لندن للمعادن (LME) بلغت 11,200 دولار للطن المتري في 29 أكتوبر — وهو مستوى غير مسبوق.



وأدت التكهنات السابقة بفرض إدارة ترامب رسومًا جمركية على النحاس المكرر المستورد إلى ارتفاع أسعار المعدن في بورصة كومكس (CME) في نيويورك فوق نظيرتها في لندن.



وقال أسبل إن "الأسعار التي كانت عادة مستقرة بين بورصتي لندن ونيويورك بدأت تتباعد عندما طُرحت الرسوم الجمركية، إذ ارتفعت أسعار كومكس لتعكس التوقعات بشأن احتمال فرض تلك الرسوم."



وأضاف أن المستوردين سارعوا إلى جلب النحاس إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم المحتملة، وكانوا على استعداد لدفع أسعار أعلى مقابل ذلك.



لكن الأسعار في بورصة نيويورك تراجعت لاحقًا بعد إعلان إدارة ترامب فرض الرسوم على النحاس المعالج وليس المكرر.



ومنذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النحاس في بورصة كومكس بنحو 15% عن أعلى مستوياتها المسجلة قبل أقل من أربعة أشهر.



وقالت رقية إبراهيم، كبيرة محللي السلع والطاقة في BCA Research، إن "الاحتمال المستمر لفرض رسوم على النحاس المكرر سيظل يؤثر على السوق."



وأشارت إلى أن القرار باستثناء النحاس المكرر من الرسوم الجمركية الأمريكية سيتم إعادة النظر فيه صيف عام 2026، مضيفة أن النحاس الأمريكي عاد للتداول بعلاوة سعرية على النحاس في لندن، ما يشير إلى استمرار عمليات التخزين في نيويورك.



وأضافت إبراهيم أن أسواق النحاس العالمية ستظل في حالة "اختلال" حتى صدور القرار النهائي بشأن الرسوم، وهو ما سيحد من أي تراجع كبير في الأسعار خلال العام المقبل.



القصة الحقيقية وراء الطلب على النحاس



في المقابل، قام الرئيس ترامب بتقليص أولويات الطاقة النظيفة، عبر إلغاء التمويل المخصص لها وتشجيع استخدام النفط والفحم ومصادر الوقود الأحفوري الأخرى لتعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة الأمريكية — وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النحاس المستخدم على نطاق واسع في تقنيات الطاقة المتجددة.



لكن بحسب كاروسو من RJO Futures، فإن "القصة الحقيقية" تكمن في الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية عام 2024، أعده مختبر لورانس بيركلي الوطني التابع لجامعة كاليفورنيا، فقد استهلكت مراكز البيانات نحو 4.4% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة عام 2023، ومن المتوقع أن تستهلك ما بين 6.7% و12% من الكهرباء بحلول عام 2028.



وقال كاروسو: "من المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في النمو وربما يتضاعف بحلول نهاية العقد."



وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ما يزال "موضوعًا رئيسيًا في السوق ولم تظهر عليه أي علامات تباطؤ".



ووفقًا لـ وكالة الطاقة الدولية (IEA)، قد يشهد السوق العالمي للنحاس عجزًا في المعروض يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والطلب المتزايد على المعدن في التقنيات التي تعتمد على الكهرباء.



واختتم كاروسو حديثه بالقول: "سباق الذكاء الاصطناعي ما يزال في مراحله الأولى جدًا، ومن وجهة نظري، هذا يعني أن أمام النحاس متسعًا كبيرًا لمزيد من الارتفاع."