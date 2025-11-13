شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع “أم قرون” تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من بث مباشر لناشطة الدعم السريع, المعروفة “أم قرون”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “أم قرون”, غاضبة وتوعدت بفضح قيادات بالدعم السريع, وكشف ما حدث في يوم الحرب 15 أبريل وذلك بعد ما رفضوا منحها حقوقها المالية نظير دعمها للمليشيا.

وقالت ناشطة الدعم السريع, متوعدة الذين هضموا حقوقها: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)