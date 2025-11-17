شاهد.. ناشطة الدعم السريع الشهيرة “أم أشواق” تنهار من البكاء وتعلن تخليها عن “القضية” ومساندة المليشيا

فاجأت ناشطة الدعم السريع, الشهيرة “أم أشواق”, متابعي منصتها على تطبيق “تيك توك”, بعد ظهورها وهي تنهار من البكاء. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “أم أشواق”, التي اشتهرت بدفاعها المستميت عن مليشيا الدعم السريع, عبر منصتها فاجأت متابعي المنصة بقرار محبط. وأعلنت الناشطة وهي تبكي أنها تخلت عن “القضية”, وعن مساندة مليشيا الدعم السريع, وسط اعتراضات ورفض كبير من متابعيها الذين طالبوها بالهدوء والتراجع عن قرارها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

