شبكة أطباء السودان: تسجيل 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من الفاشر

وثق فريق شبكة أطباء السودان، استناداً إلى معلومات طبية وميدانية موثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة، جرى بعضها داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، فيما تعرّضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى طويلة.

وأدانت الشبكة في بيان اليوم، عمليات الإغتصاب التي ظلّ يمارسها أفراد من الدعم السريع ضد النساء بمدينة الفاشر والفارات من الحرب، وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتكشف مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة التي تتعرّض لها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع، في ظل غياب أي حماية وانعدام تام للمحاسبة.

وحمّلت شبكة أطباء السودان، الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين حماية فورية للناجيات والشهود، والسماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول الكامل لتقديم الرعاية والعلاج والدعم النفسي والقانوني لهن دون قيود أو تهديد.

السوداني