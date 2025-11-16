شكرا لقرائتكم خبر «وجهة سفن».. نقلة نوعية للتجارب الترفيهية بمنطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تصاعد وتيرة العمل في مشروع «وجهة سفن» الترفيهية بمدينة جيزان، بدأت تتشكل ملامح المشروع الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، ما يرسم لوحة جمالية على الكورنيش الشمالي للمدينة.

ويعد المشروع أحدث مشاريع شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» التابعة لشركة «القدية» للاستثمار بقيمة استثمارية جاوزت الـ1.3 مليار ريال سعودي التي تقدم تجارب ترفيهية استثنائية في جميع أنحاء المملكة.

ويقع المشروع على الواجهة البحرية، بالقرب من وسط مدينة جازان، مما يتيح سهولة الوصول إليه من المدن المجاورة، ويمتد على مساحة أرض تتجاوز 60 ألف م2 بمساحة بناء تتجاوز 73 ألف م2، ومن المزمع أن يحدث نقلة نوعية للتجارب الترفيهية بمنطقة جازان كافة.

ويراعي المشروع التميز والابتكار، إلى جانب التنوع الطبيعي والإرث الغني لمنطقة جازان، ويلبي أعلى معايير الجودة، ما يسهم بشكل ملموس في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة الذي يسعى إلى إثراء حياة السكان وإنشاء مساحات حيوية.

وستحتضن الوجهة، مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية، من بينها «الجولف الداخلي، ومنطقة الترفيه العائلية التي تضم خيارات متعددة من الألعاب المشوقة، والعديد من صالات العرض السينمائية، ومسار الكارتينج الكهربائي، ومركز للمغامرات الداخلية يشجع على الإبداع والتعلم من خلال أنشطة تفاعلية»، ويأتي ذلك بالتكامل مع العروض الترفيهية، وخيارات متنوعة بالمقاهي والمطاعم والمتاجر المختارة بعناية لتوفير تجربة استثنائية للزوار.

يذكر أن مشاريع الترفيه السعودية «سفن» تستثمر ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في أنحاء المملكة كافة، التي توفر تجارب عالمية المستوى مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.