»NHC« تستقبل الزوار بعروض حصرية في معرض سيتي سكيب العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد شركة NHC للمشاركة في معرض «سيتي سكيب العالمي 2025»، كشريك مؤسس للعام الثالث على التوالي، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال العاصمة الرياض، وسط مشاركة أبرز المطورين والمستثمرين والرواد في القطاع العقاري العالمي.

وكشفت NHC عن تقديمها عروضا حصرية وخصومات خاصة لزوار المعرض الراغبين في التملك والاستثمار في وجهاتها العمرانية، عبر عدد من المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة في مختلف مناطق المملكة، لتقدم فرصة ذهبية ضمن وجهات NHC التي تتميز بأعلى معايير جودة الحياة.

وستتواجد NHC هذا العام لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع التطوير العقاري، عبر أكبر جناح في المعرض على مساحة تصل إلى 3,700 م2، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة التي توفر حلولا سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة، كما ستتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث التقنيات الذكية التي طورتها لتنظيم السوق العقارية ورفع كفاءتها، وستكشف عن إطلاقات جديدة لمشاريع نوعية، إلى جانب تقديم عروض خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملك في وجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

وتسعى NHC من خلال مشاركتها إلى بناء شراكات محلية ودولية مستدامة، وتعزيز تعاونها مع أبرز المطورين العقاريين، بما يسهم في دعم التنمية الحضرية ورفع جاذبية الاستثمار في القطاع. وستشارك الشركة في عدد من الجلسات الحوارية الرئيسة التي تجمع خبراء وقادة القطاع محليا وعالميا، لتبادل الرؤى حول مستقبل التطوير العمراني في المملكة.

وقد شهدت مشاركة NHC في العام الماضي زخما كبيرا وصدى واسعا جراء إطلاق هويتها البصرية الجديدة تحت شعار «حياة نبنيها»، التي عبرت عن رسالتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية. كما حققت الشركة إقبالا قياسيا تجاوز 100 ألف زائر.

يذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تجسد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملك في بيئات عمرانية متكاملة تبنى بمعايير عالمية، وترسخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحول وطني يبنى على أرض الواقع.