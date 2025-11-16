فرنسا لا تزال تأمل في استعادة مجوهرات اللوفر المسروقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد مرور نحو شهر على عملية سطو تمكن خلالها لصوص من سرقة، مجوهرات تبلغ قيمتها 88 مليون يورو (نحو 100 مليون دولار أميركي) من متحف اللوفر الشهير، لا يزال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يأمل في إمكانية استعادة المسروقات.

وقال نونيز، لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية اليوم الأحد "طالما لا نملك دليلا على أنه قد تم بيعها، فإنني ما زلت مطمئنا".

وأشار نونيز إلى أن السلطات قد ألقت القبض على الأرجح على ثلاثة من أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص.

وحتى الآن، قبض على عدد من المشتبه بهم، وتجري تحقيقات أولية ضد ثلاثة رجال يشتبه في تورطهم في عملية السطو، إضافة إلى امرأة بتهمة المساعدة والتواطؤ.

وكان ضمن المسروقات أيضا تاج الإمبراطورة أوجيني (1920-1826)، المزين بالزمرد ومئات من قطع الألماس، لكن عثر عليه لاحقا متضررا بالقرب من متحف اللوفر بعدما فقده الجناة أثناء هروبهم.