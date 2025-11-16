تكنولوجيا: محلل يؤكد أن تأجيل موعد إطلاق GTA 6 مجرد “استعراض” يصب في مصلحة Rockstar Games

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّم عدد من المحللين تفسيرات مختلفة لتأجيل Rockstar Games موعد إطلاق GTA 6 إلى نوفمبر 2026. ويرى الخبير الصناعي Joost van Dreunen أن هذا التأجيل يمنح الاستوديو وقتًا إضافيًا لصقل اللعبة وتحسينها، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن القرار لا يعكس حالة ذعر داخل Rockstar أو Take-Two، بل يعتبره “استعراض قوة” يمنح الشركة فرصة لتحقيق أرباح أكبر عند طرح اللعبة.

وفي حديثه مع GamesRadar، أوضح van Dreunen أن أسهم Take-Two انخفضت بنسبة 8% فور إعلان التأجيل، إلا أن ثقة المستثمرين لم تتراجع. ويشير إلى أن التوقعات ما زالت ثابتة بأن اللعبة ستحقق عائدات تصل إلى 2.7 مليار دولار عند الإطلاق.

وبعكس أغلب شركات الألعاب، لا تشعر Rockstar بضغط لإنهاء المشروع سريعًا، بل يزداد الحماس حول اللعبة مع كل تأجيل جديد. ويؤكد الباحث أن “التوقع” هو العملة الأهم لدى الاستوديو، لافتًا إلى أن التأجيلات السابقة في سلسلة GTA لم تؤثر ماليًا على الشركة.

كما يمكن أن يساعد تغيير موعد الإطلاق في تمكين Take-Two من السيطرة على موسم عطلات 2026، وهو أحد أكثر الفترات ربحية في السوق. وتدرك Rockstar أن المنافسين سيضطرون لتعديل جداولهم لتجنب الاصطدام مع إطلاق GTA 6.

ويتفق محللون مثل Tom Henderson مع رأي van Dreunen بأن منح الوقت للعبة “جاهزة المحتوى” سيعود عليها بفائدة كبيرة عند الإطلاق، وقد يمنحها قدرة أكبر على الاستمرار لسنوات. وفي المقابل، تعاني بعض الشركات التي تطلق ألعابًا غير مكتملة من صعوبة اللحاق بالركب لاحقًا.

ومع ذلك، لا أحد خارج Rockstar يعرف فعليًا حالة التطوير الداخلية. فبينما يرى بعض اللاعبين أن موجة التسريحات الأخيرة – التي بررت الشركة وقوعها بسبب التسريبات – قد تشير إلى مشكلات أعمق، يرى آخرون أن ضخامة عالم اللعبة وتفاصيله قد تكون سببًا طبيعيًا لظهور تحديات تقنية غير متوقعة.

المصدر