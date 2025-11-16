- 1/2
- 2/2
أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم عن بدء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل جسر الحلفايا، وذلك عبر إزالة الأجزاء المنهارة من الجسر لضمان سلامته الإنشائية
وأوضحت الهيئة في تعميم صحفى اليوم أن تنفيذ هذه الأعمال يستدعى إغلاق الجسر يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتى في إطار الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمى الجسر أثناء عمليات الصيانة
وأكدت الهيئة أن فرقها الهندسية تباشر العمل وفق خطة عاجلة لإعادة الجسر إلى الخدمة بصورة آمنة، داعية المواطنين إلى تفهّم الإجراءات المؤقتة والتعاون مع الفرق الفنية العاملة بالموقع
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال إزالة الأجزاء المتضررة بجسر الحلفايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.