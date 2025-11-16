بدء أعمال إزالة الأجزاء المتضررة بجسر الحلفايا

أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم عن بدء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل جسر الحلفايا، وذلك عبر إزالة الأجزاء المنهارة من الجسر لضمان سلامته الإنشائية

وأوضحت الهيئة في تعميم صحفى اليوم أن تنفيذ هذه الأعمال يستدعى إغلاق الجسر يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتى في إطار الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمى الجسر أثناء عمليات الصيانة

وأكدت الهيئة أن فرقها الهندسية تباشر العمل وفق خطة عاجلة لإعادة الجسر إلى الخدمة بصورة آمنة، داعية المواطنين إلى تفهّم الإجراءات المؤقتة والتعاون مع الفرق الفنية العاملة بالموقع

سونا