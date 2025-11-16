تكنولوجيا: هاتف OnePlus 15 يحصل على أول تحديث له

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف OnePlus 15 في الصين الشهر الماضي، ثم انطلق عالميًا بالأمس، وبدأ اليوم في تلقّي أول تحديث برمجي لنسخته الدولية ليكون جاهزًا للمستخدم مباشرة بعد تشغيل الجهاز لأول مرة.

ويطرح الهاتف عالميًا بنسختين: نسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر 949 يورو، ونسخة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام بسعر 999 يورو.

ويصل التحديث تحت اسم OxygenOS 16.0.1.303 المبني على اندرويد 16، وبدأ طرحه في الهند بإصدار CPH2745_16.0.1.303(EX01)، وفي الاتحاد الأوروبي بإصدار CPH2747_16.0.1.303(EX01).

ويجلب التحديث مستوى حماية نوفمبر 2025، إلى جانب تحسينات متعددة. فقد أصبحت التطبيقات تُفتح من الشاشة الرئيسية بسرعة أكبر، وتمت إضافة إمكانية تعديل أسماء الويدجت، مع القدرة على تغيير حجم ساعة ثيمات Flux. كما أصبح من الممكن دمج الويدجت عبر سحب واحدة فوق الأخرى.

وتتوفر أيضًا ميزة الاستقامة التلقائية عند قص الصور أو تدويرها سواء كانت صور بورتريه أو صور مباني. ويمكن كذلك تعيين مقاطع الفيديو كنغمات رنين. وتم تحسين سرعة فحص الفيروسات، إضافة إلى تحسين حركة بصمة الإصبع Ring.

ويقدّم التحديث واجهة جديدة لمحرك الشبكات AI LinkBoost، مع استقبال إشعارات فورية لتعزيز الشبكة عند ضعف الاتصال، بالإضافة إلى إمكانية اختبار سرعة الإنترنت ومعرفة تفاصيل حالة الشبكة مباشرة من الهاتف.

