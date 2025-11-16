تكنولوجيا: شائعات: هاتف سامسونج ثلاثي الطي سيأتي بسمك 14 ملم وإطلاق قريب في آسيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزداد الشائعات حول هاتف سامسونج ثلاثي الطي Galaxy Z TriFold، حيث حصلت “The Chosun Daily” على معلومات تكشف كيف يتفوق هذا الجهاز على Fold7 الحالي. يأتي التقرير بعد تصديق الجهاز في سنغافورة مع دعم شريحتين، مما يمهد لإطلاقه الوشيك. الاسم النهائي هو Galaxy Z TriFold، وسيكون إصداراً محدوداً يستهدف 20-30 ألف وحدة، محصوراً في كوريا وبعض الدول الآسيوية مثل الصين والإمارات، مع إمكانية توسع لاحق إلى أسواق أخرى.

بسعر يقارب 3000 دولار، يعد TriFold تحدياً تصميمياً، حيث يحتوي على شاشة داخلية 10 بوصة تطوى ثلاث مرات لتكشف عن سطح عمل واسع، مع شاشة غلاف 6.5 بوصة للاستخدام اليومي. السمك عند الطي 14 ملم، أرفع من Fold4 رغم الشاشة الأكبر، لكنه أثخن قليلاً من المنافسين مثل Mate XTs. هذا التصميم يجعله أكثر سمكاً بنسبة 60% من Fold7، لكنه يعتمد على تقنيات رقيقة للحفاظ على التوازن.

الترقية البارزة هي البطارية بـ5600 مللي أمبير/ساعة، زيادة 27% عن Fold7، مقسمة على ثلاثة أجزاء لتوزيع الطاقة بالتساوي، مما يعد بأداء أفضل في الاستخدام المكثف. الإطلاق في 5 ديسمبر مع بيع فوري، يجعل هذا الهاتف خطوة جريئة لسامسونج في مواجهة المنافسة، خاصة مع معالج قوي وكاميرات متقدمة تشارك مع Fold7.

