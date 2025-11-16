تكنولوجيا: أبل قد تعيّن مديرًا تنفيذيًا جديدًا العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى أبل، بحسب التقارير، لتعيين مدير تنفيذي جديد في وقت مبكر من العام المقبل. ويُعد تيم كوك أطول مدير تنفيذي خدمة في تاريخ الشركة، متجاوزًا رقم ستيف جوبز البالغ 5,090 يومًا في أغسطس الماضي.

وأفادت صحيفة Financial Times أن الشركة تكثف جهودها في خطة الخلافة، مع الاستعداد لتعيين المدير الجديد في يناير 2026. ويشير التقرير إلى أن هذا التغيير كان مخططًا له منذ سنوات، مع التركيز على جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في أبل، كمرشح محتمل للمنصب.

انضم تيرنوس إلى أبل عام 2001 ضمن فريق تصميم المنتجات، وانتقل في 2021 إلى منصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة. وفي أواخر 2022، تولى مسؤولية أجهزة Apple Watch، كما يدير عروض أجهزة Mac وiPad خلال مؤتمر WWDC السنوي.

وأكد التقرير أن هذا الانتقال لا يرتبط بأداء أبل الحالي، إذ تسعى الشركة لتقديم المدير التنفيذي الجديد قبل إعلان نتائجها المالية في أواخر يناير لضمان انتقال سلس.

وكان الحديث عن جون تيرنوس كخليفة محتمل قد تكرر العام الماضي، مع الإشارة إلى أنه يحظى بتقدير كبير من قبل التنفيذيين، بينما استبعد التقرير أن يكون كل من المدير التنفيذي للعمليات جيف ويليامز أو رئيس قسم البرمجيات كريك فيديريغي من المرشحين.

وتحت قيادة كوك، ارتفعت القيمة السوقية لأبل إلى 4 تريليونات دولار، مدفوعة بمبيعات قوية لسلسلة iPhone 17.

المصدر