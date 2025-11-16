تكنولوجيا: AMD تطلق المعالج AMD Ryzen 5 7500X3D معالج قوي للألعاب وبسعر 269 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AMD رسمياً معالج Ryzen 5 7500X3D، الذي يُعد أرخص معالج يحمل تقنية 3D V-Cache في تاريخها، وهو مصمم خصيصاً للألعاب على منصة AM5 بتكلفة 269 دولار أمريكي. يعتمد هذا المعالج على معمارية Zen 4 السابقة، لكنه يبرز بـ6 نوى و12 خيط معالجة، وسرعة معززة تصل إلى 4.5 جيجاهرتز، وسرعة أساسية 4.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 هائلة تبلغ 96 ميغا بايت (64 ميغا بايت منها 3D V-Cache)، مما يجعله مثالياً للألعاب الحديثة. يأتي باستهلاك طاقة افتراضي 65 واط، ويدعم ذاكرة تصل إلى 128 جيغا بايت DDR5، بالإضافة إلى PCIe 5.0، وغرافيكس مدمجة Radeon Graphics بـ2 نوى GPU على 2200 ميغاهرتز.

من حيث الأداء، تؤكد AMD أن Ryzen 5 7500X3D يتفوق بنسبة 13% في الألعاب الثقيلة AAA مثل Black Myth: Wukong، Red Dead Redemption 2، Forza Horizon 5، وBaldur’s Gate 3، مقارنة بـIntel Core Ultra 5 245KF، ويصل التفوق إلى 22% في الألعاب التنافسية مثل Valorant، League of Legends، Rainbow Six Siege، Counter-Strike 2، وDOTA 2. أما أمام Core i5-14600K، فيكون أسرع بنسبة 8% في AAA و12% في التنافسية، وذلك عند دقة 1080ب في إعدادات عالية. هذه الأرقام من اختبارات AMD، وقد تختلف في الاختبارات المستقلة، لكنها تؤكد قوة الكاش في تحسين الإطارات والاستقرار.

بالمقارنة مع Ryzen 5 7600X3D (الذي يباع حالياً بحوالي 310 دولار)، يشترك 7500X3D في نفس عدد النوى والكاش، لكنه أبطأ قليلاً في الساعات ليحقق كفاءة أعلى وتكلفة أقل. أما المنافسون من إنتل، فـCore Ultra 5 245KF يُباع حالياً بحوالي 219 دولار (لكنه يصل إلى 290-305 دولار عادة)، وCore i5-14600K بحوالي 210 دولار، مما يجعل 7500X3D خياراً قيماً للألعاب رغم فرق السعر الطفيف.

حالياً، يتوفر المعالج بشكل أساسي ضمن أجهزة جاهزة مثل PowerSpec من Micro Center، حيث تبدأ الأسعار من حوالي 900 دولار لجهاز يحتوي على RTX 5060 أو RX 9060 XT مع 16-32 جيغا بايت RAM، وهو مشابه لما حدث مع 7600X3D سابقاً. من المتوقع توسيع التوزيع قريباً في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع مراجعات إيجابية أولية تؤكد أداءه القوي في الألعاب عند 1080ب و1440ب

