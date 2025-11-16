تكنولوجيا: اختراق Amazon Echo Show يكشف جهاز اندرويد كامل بداخلها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُقفل جهاز Amazon Echo Show 5، مثل باقي أجهزة أبل… قصدي أجهزة أمازون، داخل منظومة Fire OS المغلقة، مما يقيّد قدراته ويحصره في مجموعة محدودة من التطبيقات والخصائص غير الناضجة.

لكن بفضل ثغرة اكتشفها Roger Ortiz، وبناء مخصّص من نظام Lineage OS طوّره bengris32، أصبح من الممكن كسر قيود الجهاز وتوسيع وظائفه بما يتجاوز حدود ما صُمّم له.

والأفضل من ذلك أن مستخدمي Echo Show يمكنهم اختيار الحفاظ على خدمات أمازون، مثل Alexa، أثناء عملية الجيلبريك، للحصول على مزيج يجمع بين النظام الأصلي والمرونة الإضافية. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطرة حقيقية تتمثل في احتمال تعطّل الجهاز نهائيًا.

يوضّح Mark Watt Tech في فيديوه أن الثغرة التي تتيح تحويل Echo Show 5 إلى جهاز اندرويد كامل لا تعمل إلا على الجيل الأول من Echo 5 و Echo 8 فقط، ولا تنطبق على الإصدارات الأخرى. وبمجرد توافر هذا الشرط، يصبح أمام المستخدمين خياران موثقّان بالكامل في منتديات XDA:

أولًا، يمكنهم الحفاظ على وظائف Echo Show الأصلية، بما في ذلك Alexa. ثانيًا، يمكنهم مسح Fire OS تمامًا واستبداله بنسخة Lineage OS مفتوحة المصدر.

لكل خيار مزاياه وعيوبه. فالاختيار الأول قد يؤدي إلى انخفاض في الأداء لأن Fire OS سيستمر في العمل بالخلفية، بينما يفقد الاختيار الثاني كل خدمات أمازون نهائيًا. ومع ذلك، يقدّم كلاهما فوائد واضحة، منها إتاحة تطبيقات إضافية وتحكم أوسع بالجهاز.

وتتشابه خطوات تثبيت كلا الخيارين، إذ تشمل:

فتح محمّل الإقلاع Bootloader عبر الثغرة

تثبيت أداة TWRP المخصّصة للاسترجاع

تفليش صورة نظام مخصّصة من خلال TWRP

ويستعرض Mark Watt Tech هذه الخطوات بالتفصيل، خصوصًا كيفية تثبيت Lineage OS على Echo Show 5. ومع هذا، يجب تذكير المستخدمين بأن العملية تحمل دائمًا احتمال “تطبيق الطوبة” على الجهاز.

