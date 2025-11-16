أسرار القادة.. حين تتحول العثرات إلى سلالم

في عالم مليء بالتحديات والتقلبات، يظهر القادة الحقيقيون من بين الصفوف لا حين تسير الأمور بسلاسة، بل حين تضطرب الأمواج وتتعثر الخطى. القادة الذين يتركون بصمة لا تُمحى ليسوا أولئك الذين لم يسقطوا يومًا، بل أولئك الذين عرفوا كيف ينهضون من سقوطهم أقوى، وأعمق، وأكثر فهمًا للحياة والناس.

هؤلاء القادة لا يرون في الفشل نهاية، بل بداية جديدة مليئة بالدروس. ينظرون لكل عثرة باعتبارها فرصة لفهم نقاط الضعف، ومراجعة الخطط، وتصحيح المسار. فهم لا يخجلون من الخطأ، بل يتعاملون معه كأداة تدريب مجانية، تقوّي عزيمتهم، وتفتح عقولهم على زوايا لم يرَها الآخرون.

ومن أسرارهم كذلك، أنهم لا يُغرقون فرقهم في الإحباط عند أول خطأ، بل يصنعون بيئة عمل تحفّز على المحاولة والتجريب. فهم يعلمون أن العقول المقيدة بالخوف لا تُنتج، وأن بيئة تتقبل الفشل المؤقت هي وحدها القادرة على إنجاب ابتكار دائم. ولذلك، يشجّعون فرقهم على خوض المخاطر المحسوبة، ويكافئون التعلم لا النتائج فقط.

كما أن من أبرز أسرار قادة التميز، امتلاكهم لما يُعرف بـ “المرونة القيادية”، أي قدرتهم على إعادة التكيف، وتغيير الرؤية عندما تستدعي الظروف، دون أن يشعروا بأنهم خسروا السيطرة. فالقائد المتميز لا يُصر على طريقة واحدة، بل يبحث دومًا عن الأفضل، ويتقبّل التغيير كجزء طبيعي من النمو، لا كتهديد.

وأخيرًا، فإن القائد الملهم لا يصنع النجاح لنفسه فقط، بل يصنعه لفريقه معه. لا يقف على قمة الإنجاز وحده، بل يمسك بأيدي الآخرين ليصعدوا معه. يشاركهم المعرفة، ويحفزهم على القيادة، ويؤمن أن النجاح الحقيقي هو أن تترك خلفك من يستطيع إكمال المسيرة دونك، وبالطريقة التي غرستها فيهم. في زمن التغيير السريع والضغوط المستمرة، قد نحتاج أن نتعلّم من هؤلاء القادة كيف نُحوّل لحظات الشك إلى دفعة، وكيف نرى في كل فشل نافذة، وفي كل نقد مرآة، وفي كل تحدٍّ فرصة ذهبية لاكتشاف ما لم يكن ظاهرًا فينا. فهكذا يصنع التميز… وهكذا يبقى القائد قائدًا، حتى في أحلك الظروف.

سلوى حسين الباكر – الشرق القطرية

