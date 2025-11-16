انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية إلى البصرة لحضور مواجهة الحسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه الجهات المعنية والمختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى العراق لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، بعد غد الثلاثاء، ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026".
ودعا السوداني روابط الجماهير الرياضية العراقية الى الترحيب بأشقائهم الإماراتيين بروح الأخوة والمحبة، وأن يكون حضورهم مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإظهار الصورة الحقيقية عن كرم العراقيين وضيافتهم وحسن تعاملهم، وكذلك التشجيع بالروح الرياضية المعهودة.
