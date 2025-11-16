ورشة عمل لتقييم تدخلات الاستجابة لتفشي الكوليرا بولاية الخرطوم

شهدت ورشة العمل التي تم تنظيمها بمدينة ام درمان لتناول وتقييم استجابة ولاية الخرطوم للتصدي للكوليرا مشاركة مكثفة من جميع الحضور طبقاً لتخصصاتهم المختلفة، وتمكنوا خلال يومي الورشة من أعداد تقارير متكاملة عبر (4) مجموعات عمل .

أوضح من خلالها المشاركين أهم التحديات التي واجهتهم في التدخلات لمجابهة الكوليرا والتي تمثلت في ضعف البنية التحتية، والتلوث البيئي وفي مياه الشرب والذي نتج عن استهداف المليشيا لشبكة الكهرباء وانقطاع الإمداد المائي على إثر ذلك مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالكوليرا.

فيما أظهرت الورشة أن العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الكوادر أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة، وتوفير الإمداد الدوائي وتوفير الرقابة الصحية، وتنفيذ مراكز للعزل، واتباع نظام التدخلات والتطهير وكلورة المياه، ومعينات الفحص السريع للكوليرا، فضلاً عن تكوين عدد (34) فريق استجابة سريعة، والعمل في جانب الاصحاح البيئي .

وإلى جانب ذلك نظمت إدارة الإعلام بوزارة الصحة “منصة اعلامية يومية” يتم من خلال بث الموقف الوبائي واستضافت خلالها ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان ومدير الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية بتغطية من الاعلام المحلي والعالمي، إلى جانب استضافة المسئولين عن هذا الجانب بالاذاعات والقنوات، بالإضافة إلى توفير المطبوعات والملصقات والمسرح الجوال، بالتزامن مع انطلاق(4) حملات للتطعيم بلقاح مكافحة الكوليرا شمل جميع المحليات بولاية الخرطوم، وسجلت الجولة الأخيرة نسبة تغطية بلغت (101٪).

واوصت مجموعات العمل بالورشة عبر تقاريرها ال(4) والتي اعتبرتها بمثابة خطة صحية استراتيجية للاستجابة لوباء الكوليرا، من المنتظر اعتمادها من الجهات الأعلى لمجابهة الاوبئة، بتكوين وتفعيل مجلس تنسيق للطوارئ يضم كافة الجهات ذات الصلة، وإيجاد تمويل حكومي على مستوى ولاية الخرطوم خاص بالطوارئ، وتفعيل عمل المبادرات المجتمعية باللوائح والقوانين، وزيادة حصة الولاية من الإمداد الدوائي وتوفير مخازن طوارئ مجهزة ومؤهلة للإمداد، ومراكز علاجية وعزل ومعمل صحة عامة بكل محلية واعتماد نظام العمل الإلكتروني بالمختبرات، وتوسعة نظام الترصد المجتمعي، وتفعيل قوانين المخالفات الصحية.

وطالبت الورشة عبر الحلول التي طُرحت من قبل المشاركين بالتدريب المستمر للكوادر، وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لفحص المياه، فضلاً عن الخاصة بعمليات الاصحاح البيئي، وتأهيل سلاسل التبريد وتوفير اللقاح الكافي للكوليرا للتغطية الكلية بالولاية، ورصد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الإعلامية والتوعوية وتقوية دور الشركاء.