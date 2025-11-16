٣ ملايين زائر لموسم الرياض ٢٠٢٥ خلال ٣٥ يومًا 

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم (السبت)، تجاوز عدد زوار موسم الرياض ٢٠٢٥ حاجز الثلاثة ملايين زائر، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة التي حققها خلال ٣٥ يوماً من انطلاقه. (شاهدوا الفيديو)

وارتفعت وتيرة الإقبال بصورة ملحوظة على مناطق الموسم خلال الأيام الماضية نتيجة التفاعل الكبير مع عدد من المناطق والفعاليات العالمية البارزة، وفي مقدمتها منطقة MrBeast التي شهدت حضوراً واسعاً من مختلف الفئات العمرية نظراً لطابعها التفاعلي وعروضها الرائعة، إضافة إلى معرض “أنا عربية” بنسخته الأبرز هذا العام، الذي شهد إقبالاً كبيراً منذ يومه الأول، لما يقدمه من تجارب واسعة تجمع مجموعة مميزة من المصممات ورائدات الأعمال في المنطقة تحت طابع فريد يجذب المهتمين بالفنون والابتكار.

كما أسهمت الفعاليات المتنوعة في رفع عدد الزيارات، حيث شهدت منطقة السويدي خلال الاحتفال بـ “الثقافة البنغلاديشية” تفاعلاً استثنائياً مع عروض فنية وفلكلورية قدّمت مزيجاً من الموسيقى الشعبية والرقصات التراثية، إضافة إلى أطباق المطبخ البنغلاديشي التقليدي، ما جعل المنطقة واحدة من أكثر الوجهات جذباً للعائلات والزوار خلال الفترة الماضية.

وشهدت منطقة “بوليفارد وورلد” استمرار تدفق الزوار بكثافة، إلى جانب “بوليفارد سيتي” التي تستقطب مختلف الزوار من محبي المسرحيات والحفلات والألعاب المختلفة، ومن أبرز فعالياتها مؤخرًا بطولة “كينغز ليغ”.

ويواصل موسم الرياض ٢٠٢٥ ترسيخ موقعه كأكبر منصة ترفيهية في المنطقة عبر شراكاته العالمية وتنوع تجاربه التي تجمع بين الرياضة والفنون والثقافة والتسوق والترفيه، مما يعزز حضور العاصمة الرياض كوجهة أولى للترفيه العالمي، ويجعلها نقطة التقاء لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.