"صندوق الوطن" ينظم فعاليات متنوعة ويطلق جدارية "التسامح" ضمن المهرجان الوطني للتسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم صندوق الوطن ضمن جناحه المشارك في المهرجان الوطني للتسامح المقام بحديقة أم الإمارات بأبوظبي أكثر من 31 فعالية متنوعة منها إطلاق واحدة من أكبر الجداريات حول التسامح والتي تحمل عنوان "هوية وطنية منفتحة على العالم" شارك في إنتاجها 15 فنانا إماراتيا وعربيا وعالميا ويصل طولها إلى 25.51 متر وعرضها إلى نحو 3 أمتار.

شملت الفعاليات أيضا ورشة فن الرسم على الوجوه، وورش "اللعب وشكل صورة بالبالون الملون "والرسم على الفخار، وألعابا شعبية إماراتية، وورش عمل تفاعلية للأسر والأطفال، وورشة ألوان التسامح (ورشة تلوين)، ورشة فنية تحت عنوان "أرسم علم بلادي" وورشة الخط العربي "أكتب اسمي بالخط العربي"، ونقش الحنة علاوة على ورش متنوعة للأطفال ولقاءات تعريفية بمسابقة حياتنا في الإمارات، وورش ألوان التسامح، والمطبخ الشعبي، وعروض الصقارة، ومسابقات وجوائز حول الهوية والتسامح للأطفال.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن:"يسعدنا في صندوق الوطن أن نشارك في المهرجان الوطني للتسامح، هذا الحدث الوطني الذي يجسد جوهر القيم الإماراتية الأصيلة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتسير على نهجها حكومتنا الرشيدة عبر رؤية حكيمة تعزز قيم التسامح والتعايش، وتدعم كل ما من شأنه بناء مجتمع متلاحم، ومتسامح، وواثق بالمستقبل، مؤكدا أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ،رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تركز دائما على أهمية أن يكون لصندوق الوطن دور أصيل في دعم وتمكين أبناء وبنات الوطن لاسيما في كل ما يتعلق بالهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة وفي القلب منها التسامح.

وأضاف القرقاوي أن مشاركة الصندوق في هذا المهرجان تأتي انسجاماً مع رسالته ودوره الحيوي في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الهوية الإماراتية، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة قيم المحبة والانفتاح واحترام الآخر، فالتسامح في الإمارات ليس مجرد شعار، بل ممارسة يومية تُترجم في كل مكان، وتنعكس في طريقة تعاملنا مع تنوع المجتمع وثرائه الثقافي، وتؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا للتعايش الإنساني مشيرا إلى أن جميع أنشطة الجناح بما فيها الجدارية تحمل شعار "هوية وطنية منفتحة على العالم".

وأكد أن صندوق الوطن يفخر بأن يكون شريكاً في هذا الحدث الوطني الذي يجمع مؤسسات الدولة والمجتمع تحت مظلة واحدة، إضافة على عدد كبير من سفارات الدول الشقيقة والصديقة، لتقديم رسالة تعبر عن وحدة الهدف وعالمية الرسالة، منوها إلى أنه من خلال برامج الصندوق ومبادراته التي تركز على الأجيال الجديدة من خلال تأهيل وتمكين الشباب، وتعزيز وعيهم بقيم المجتمع، يحرص دائماً على أن تمتد آثار عمله إلى المجتمع بكل فئاته، وأن تسهم في تعزيز الروابط الإنسانية التي تقوم عليها نهضة الإمارات.

وحول جناح صندوق الوطن في المهرجان الوطني للتسامح أوضح القرقاوي أن الجناح حرص على إبراز المشروعات والبرامج التي يقدّمها الصندوق، والتي تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية بين أبنائه، وعلى رأسها مبادرات ترسيخ الهوية الوطنية، وبناء قدرات الشباب، وتمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات وسلط الضوء على قصص نجاح ملهمة لشباب إماراتيين شارك الصندوق في دعمهم ليكونوا نماذج مضيئة تُجسد روح العطاء والانتماء، إضافة إلى تقديم أكثر من 31 فعالية متنوعة للأطفال والشباب والأسرة، وإنتاج واحدة من اكبر الجداريات التي تمزج بين التسامح والتنوع وقيم الهوية من خلال استضافة الجناح 15 فنانا على مدى 3 أيام لإنجاز هذا العمل الكبير.

وأشار القرقاوي إلى أن صندوق الوطن سيواصل عمله جنباً إلى جنب مع وزارة التسامح والتعايش وجميع المؤسسات الوطنية لدعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع يُجسد القيم الإنسانية السامية، ويحتفي بتنوعه، ويعزز مكانة الإمارات عالمياً ولاسيما في مجال التسامح والتقارب الثقافي، وأكد التزام صندوق الوطن الدائم بأن يكون شريكاً فاعلاً في كل المبادرات التي تعزز قوة النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات، وتدعم مسيرتها الرائدة نحو مستقبل مزدهر يستند إلى قيم التعايش والإنسانية.

من جانبه قال الفنان التشكيلي إيهاب حذيفة، قائد فريق الفنانين في تنفيذ الجدارية الفنية ضمن فعاليات جناح صندوق الوطن بالمهرجان الوطني للتسامح، إن المشاركة في هذا الحدث الوطني فرصة مميزة للاحتفاء بقيم التسامح والتعايش التي تشكل مكونا مهما من الهوية الإماراتية ونعتز بأن تكون لمساتنا الفنية جزءًا من هذا المهرجان الذي يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والعمل الإنساني وأضاف: " جاءت فكرة الجدارية لتكون مساحة مفتوحة تعبّر من خلالها الأجيال الجديدة عن رؤيتها لمجتمع يقوم على التنوع والاحترام المتبادل".

وأكد حذيفة أن الفريق الفني يعمل بتناغم كامل لإخراج عمل بصري يعكس رسالة صندوق الوطن في تمكين المجتمع ودعم المبادرات الوطنية وقال: "حرصنا على أن تكون الجدارية تجسيدا للتلاحم المجتمعي واحترام ثقافات الآخر، وأن تبرز جمال التعدد الذي يميز المجتمع الإماراتي.

ووجه شكره لصندوق الوطن على تكليفه وزملائه بإنجاز الجدارية، كي يسهموا من خلال الفن في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم بأن التسامح ليس مجرد شعار، بل ممارسة يومية وقيمة راسخة في حياة أفراد المجتمع.









