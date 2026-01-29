الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 29-01-2026

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 03:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 88,000$، وهو المستوى الذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، وجاء هذا الكسر في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.

 

ويتعرض السعر لضغط فني متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط البيعية على المدى القريب.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

