سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-01-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بكسر مستوى الدعم الحالي 153.00، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.