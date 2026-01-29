سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 29-01-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 88,000$، وهو المستوى الذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، وجاء هذا الكسر في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.

ويتعرض السعر لضغط فني متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط البيعية على المدى القريب.