الاقتصاد

سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-01-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 02:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حلق سعر الذهب (GOLD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة 5,400$، والتي كانت هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء القوي في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

 

ورغم توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حادة، إلا أن السعر واصل صعوده، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الذهب حالياً.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا