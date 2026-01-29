سعر النفط الخام يواصل الصعود – توقعات اليوم – 29-01-2026

حلق سعر الذهب (GOLD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة 5,400$، والتي كانت هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء القوي في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

ورغم توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حادة، إلا أن السعر واصل صعوده، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الذهب حالياً.