سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يصل لأعلى مستوياته في عامين – توقعات اليوم – 29-01-2026

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ضاعف من الزخم المحيط بالزوج.