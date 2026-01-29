الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحلق عالياً – توقعات اليوم – 29-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 03:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حلق سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 0.7070، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتقاريرنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط ال ديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من كل ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

