سعر الدولار مقابل الفرنك يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد الزوج على كسر مستوى الدعم الحالي 1.3565، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج بتحركاته السابقة من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح المجال أمامه لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.