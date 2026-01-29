سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 29-01-2025

مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 0.6070، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد بزاوية ميل كبيرة تشير على قوة الزخم الإيجابي المحيط بالزوج بشكل واضح، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.