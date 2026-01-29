- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 29-01-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-29 03:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 0.6070، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد بزاوية ميل كبيرة تشير على قوة الزخم الإيجابي المحيط بالزوج بشكل واضح، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.