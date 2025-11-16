انت الان تتابع خبر الأعرجي يترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان مكتب المستشار، يأتي الاجتماع الذي احتضنته وزارة الخارجية العراقية، لمناقشة مضامين ورؤى إستراتيجية الأمن الوطني العراقي والمعنونة "العراق أولاً".وعرض الأعرجي خلال الاجتماع، أبرز معطيات إستراتيجية الأمن الوطني وأبعادها ورؤية العراق حول التعاون الإقليمي وعلى جميع الصعد، لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتحديات المناخ والشراكات الاقتصادية والأمنية .

وبحسب البيان، شهد الاجتماع، تفاعلا كبيرا مع ما تم طرحه حول مضامين الإستراتيجية، كما أجاب الأعرجي على محاور الاجتماع التي طرحها المشاركون الدوليون، كما أشار إلى مستوى الاستقرار السياسي في العراق ونجاح الانتخابات التشريعية السادسة، إلى جانب عرض أبرز تحديات ملف مخيم الهول السوري .

وقدم الأعرجي، الشكر للمشاركين في الاجتماع، مثمناً دور وزارة الخارجية العراقية في التعاطي مع ملف العلاقات الخارجية وفق رؤية الانفتاح والشراكة والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين التي تبنتها الحكومة العراقية.

