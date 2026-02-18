شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بسهمي أمازون وإنفيديا والان مع بالتفاصيل

ارتفع النحاس بنحو 1% يوم الأربعاء، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع دخول المستثمرين لشراء الانخفاضات في ظل ضعف حجم التداول.



وسجل النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 1.1% ليصل إلى 12,755.50 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بنسبة 1.8% يوم الثلاثاء، مسجّلًا أدنى مستوى منذ السادس من فبراير.



ويظل سوق العقود الآجلة في **شنغهاي** مغلقًا بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية حتى 23 فبراير، مع غياب المتداولين الرئيسيين في أكبر سوق للمعادن في الصين بسبب العطلة.



وقال توم برايس، محلل لدى **بانمور ليبروم**: «نادراً ما يترك المستثمرون سيولة كبيرة في السوق خلال العطلة»، مضيفًا أن هذا يؤدي عادة إلى زيادة التقلبات وارتفاع عمليات شراء الانخفاضات، وهو ما يوفر بعض الدعم للسعر.



وسجل النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسيًا عند 14,527.50 دولارًا للطن في 29 يناير، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بحوالي 12% مع ارتفاع المخزونات.



وزادت مخزونات النحاس في مستودعات معتمدة من بورصة لندن للمعادن لليوم الثاني عشر على التوالي لتصل إلى 224,625 طنًا، وهو الأعلى منذ 11 شهرًا، مع تدفقات جديدة إلى نيو أورلينز وكاوهسيونغ.



ويشكل مخزون النحاس في الولايات المتحدة نحو 18% من إجمالي المخزونات المتاحة في مستودعات بورصة لندن، مع بقاء 538,122 طنًا في بورصة كومكس الأميركية.



وقال برايس: «عندما ترتفع المخزونات وأسعار النحاس معًا، فهذا يشير إلى وجود خلل ما»، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك النحاس في الولايات المتحدة قد انخفضت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.



وكان عقد النحاس الفوري في بورصة لندن يتداول بخصم 100 دولار للطن مقابل عقد الأشهر الثلاثة القادمة، ما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة للمعادن على المدى القريب.



وتتوقع **غولدمان ساكس** ارتفاعًا في توقعاتها لأسعار النحاس للربع الرابع من 2026، البالغ 11,200 دولار، إذا أدى التخزين الاستراتيجي المقترح من الولايات المتحدة، وربما الصين، إلى تقليل المخزونات التجارية.



وفي المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 0.1% إلى 3,288 دولارًا للطن بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أسبوعين يوم الثلاثاء، في حين صعد الألمنيوم بنسبة 0.7% إلى 3,056.50 دولارًا، مسجّلًا نهاية لسلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.



كما ارتفع الرصاص بنسبة 0.2% إلى 1,949.50 دولارًا، والنيكل بنسبة 0.5% إلى 16,935 دولارًا، فيما انخفض القصدير بنسبة 0.5% إلى 45,500 دولار للطن.