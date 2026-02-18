تكنولوجيا: تشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستطلق أكثر من ستة أجهزة جديدة قبل حدث الإطلاق الأول في عام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبعد أبل أسبوعين عن استضافة أول حدث إطلاق لها في عام 2026. وفي غضون ذلك، قدم المحللون مؤشرات على أن الأمور قد لا تكون كما تبدو مع خطط حدث إطلاق أبل.

في وقت سابق من هذا الاسبوع، أكدت أبل التفاصيل الأولية حول أول حدث إطلاق لها لعام 2026. الحدث، الذي تمت الإشارة إليه باسم “تجربة أبل الخاصة” (Special Apple Experience) يوم الاثنين، لا يظهر حتى الآن في غرفة أخبار أبل أو موقعها الرئيسي. ومع ذلك، تصر مصادر مختلفة مثل “مارك جورمان” على أن الحدث سيقام في الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 4 مارس في نيويورك.

في ذلك الوقت، كانت الشائعات تدور حول أكثر من نصف دزينة من الأجهزة الجديدة بما في ذلك Studio Display 2، وأجهزة آيباد جديدة، وإصدارات محدثة من MacBook Pro 14 و MacBook Pro 16 (بسعر حالي 2,379 دولاراً على أمازون). والآن، أشار كل من “جورمان” و”جون غروبر” من Daring Fireball إلى أن حدث أبل القادم لن يكون موسعاً ولا ضخماً كما كان متوقعاً سابقاً.

بدلاً من ذلك، يتوقع الزوجان أن تعلن أبل عن منتجات جديدة عبر بيانات صحفية بين 2 مارس و 4 مارس. بعد ذلك، ستكون “تجربة أبل الخاصة” بمثابة فرصة لوسائل إعلام مختارة لتجربة هذه الأجهزة الجديدة عملياً قبل بدء شحنها. حالياً، يعتقد كلاهما أن iPhone 17e سيكون الأول في 2 مارس ليحل محل iPhone 16e.

على ما يبدو، سيتم تقسيم إصدارات آيباد وماك بوك عبر أيام منفصلة أيضاً، حيث يؤكد “غروبر” أن أجهزة آيباد الجديدة قد تصل في 3 مارس. وبشكل عرضي، يضيف المسرب “Instant Digital” على موقع Weibo أن نظام الألوان في إعلان أبل التشويقي يمثل الألوان التي سيتوفر بها جهاز ماك بوك “ميسور التكلفة”. وبالتالي، قد يظهر أول جهاز ماك بوك يعمل بسلسلة معالجات Apple A لأول مرة بتشطيبات باللون الأصفر والأخضر والأزرق لتمييزه عن MacBook Air و MacBook Pro.

المصدر: