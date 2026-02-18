تكنولوجيا: شركة Baseus تطلق بنك طاقة محمول جديد بقدرة 45 واط وسعة 20 ألف كيلو أوم على مستوى العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Baseus مؤخراً بنك الطاقة EnerFill FC11 بسعة 20,000 مللي أمبير وقوة 45 واط في الولايات المتحدة. ومن المقرر إصداره في أوروبا في المستقبل القريب، ويمكن استخدام هذا الطراز لشحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. يتميز الملحق المحمول بكابلين مضفرين مدمجين وشاشة رقمية.

يتم طرح بنك الطاقة Baseus EnerFill FC11 عالمياً. تم إصدار هذا الطراز في الولايات المتحدة في يناير 2026، ومن المقرر إصداره في أوروبا في الأول من مارس 2026.

يحتوي بنك الطاقة الجديد من Baseus على كابلين USB-C مدمجين، يوفر كل منهما خرجاً يصل إلى 45 واط. ووفقاً للشركة، من المفترض أن يسمح لك ذلك بشحن iPhone 17 Pro إلى 67% أو Samsung S25 Ultra إلى 60% في نصف ساعة. يقال إن الكابلات المضفرة، التي يبلغ طول أحدها 7.1 بوصة (حوالي 18 سم) والآخر 3.9 بوصة (حوالي 10 سم)، قد أظهرت في الاختبارات أنها تتحمل أكثر من 20,000 سحب وانحناء. وفي النهاية، لا يبدو أنها قابلة للاستبدال في حالة كسرها.

يحتوي بنك الطاقة EnerFill FC11 أيضاً على منافذ USB-C بقوة 45 واط و USB-A بقوة 33 واط، مما يسمح لك بشحن إجمالي أربعة أجهزة في وقت واحد. ومع ذلك، من غير الواضح كيفية توزيع الطاقة عند استخدام مخارج متعددة. تقدر سعة بطارية الملحق البالغة 20,000 مللي أمبير في الساعة لتوفير 3.4 شحنات لـ iPhone 17 Pro أو 2.5 شحنة لـ Samsung S25 Ultra. يتم إعادة شحنه عبر مدخل USB-C بقدرة 30 واط، ويظهر مستوى البطارية كنسبة مئوية على الشاشة الرقمية. يبلغ قياس المنتج 4.3 × 2.6 × 1.2 بوصة (حوالي 109 × 66 × 30 ملم) ويزن 12.8 أوقية (حوالي 363 جراماً).

في الولايات المتحدة، يمكنك حالياً شراء بنك الطاقة Baseus EnerFill FC11 مقابل 29.99 دولاراً في أمازون (سعر التجزئة المقترح 39.99 دولاراً). وفي ألمانيا، يمكن للعملاء طلب هذا الملحق المحمول مسبقاً من أمازون مقابل 49.99 يورو. بالإضافة إلى ذلك، تشير القوائم في دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا إلى أن هذا المنتج سيطرح قريباً على نطاق أوسع.

المصدر: