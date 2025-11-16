مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد محليتي المفازة والرهد ويوجه بتفعيل الشراكة مع المجتمع وتفعيل العمل الجنائي والامني

- 1/2
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الآداء الأمني والوقوف ميدانياً على سير العمل بالمحليات قام اللواء شرطة / الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف بزيارة تفقديية إلى محليتي المفازة والرهد يرافقه العميد شرطة طبيب/ هيثم الحسين عثمان مدير مستشفى الشرطة القضارف وعدد من الضباط
إستهل الوفد زيارته بمحلية المفازة حيث كان في إستقباله أعضاء لجنة أمن المحلية وأعيان المنطقة وعقد اللواء الطيب لقاءا مع القوة من ضباط الصف والجنود أعقبه إجتماع مع الضباط قدم خلاله مدير شرطة المحلية المقدم شرطة/ محمد الحافظ تنويراً شاملاً حول الموقف الأمني والجنائي وآداء الإدارات والوحدات الميدانية وجهود الشرطة في حفظ الأمن والإستقرار بالمحلية.
كما التقى اللواء الطيب التجاني أعيان المنطقة واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكداً على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الأمنية وتعزيز التواصل مع المواطنين وختم زيارته للمحلية باجتماع لجنة امن المحلية
عقب ذلك توجه الوفد إلى محلية الرهد حيث كان في إستقباله لجنة أمن المحلية وأعيانها ومزارعو المنطقة. وشملت الزيارة لقاء القوة وإجتماع الضباط قدّم خلاله العقيد شرطة / عبد الرحمن إبراهيم أحمد مدير شرطة محلية الرهد تنويراً متكاملاً عن الأوضاع الأمنية ومستوى التنسيق مع الأجهزة الأخرى في تأمين الموسم الزراعي ومكافحة الظواهر السالبة
وأشاد مدير شرطة الولاية خلال الإجتماعات بالمستوى العالي من الجاهزية والإنضباط وسط القوات مشدداً على أهمية الإنتشار الفاعل والدوريات المشتركة لضمان إستتباب الأمن في موسم الحصاد داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط المهني في آداء الواجب.
وأكد مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة شرطة الولاية للوقوف المباشر على الآداء ومعالجة التحديات في الميدان وتحفيز الكوادر الشرطية ماديا ومعنويا وادخالهم تحت مظلة التأمين الطبي وتوفير السلة الغذائية و تذليل كافه العقبات مشيرا إلى أن أمن المواطن وإستقراره يظل أولوية قصوى في عمل الشرطة بولاية القضارف.
