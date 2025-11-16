مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد محليتي المفازة والرهد ويوجه بتفعيل الشراكة مع المجتمع وتفعيل العمل الجنائي والامني

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الآداء الأمني والوقوف ميدانياً على سير العمل بالمحليات قام اللواء شرطة / الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف بزيارة تفقديية إلى محليتي المفازة والرهد يرافقه العميد شرطة طبيب/ هيثم الحسين عثمان مدير مستشفى الشرطة القضارف وعدد من الضباط

إستهل الوفد زيارته بمحلية المفازة حيث كان في إستقباله أعضاء لجنة أمن المحلية وأعيان المنطقة وعقد اللواء الطيب لقاءا مع القوة من ضباط الصف والجنود أعقبه إجتماع مع الضباط قدم خلاله مدير شرطة المحلية المقدم شرطة/ محمد الحافظ تنويراً شاملاً حول الموقف الأمني والجنائي وآداء الإدارات والوحدات الميدانية وجهود الشرطة في حفظ الأمن والإستقرار بالمحلية.

كما التقى اللواء الطيب التجاني أعيان المنطقة واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكداً على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الأمنية وتعزيز التواصل مع المواطنين وختم زيارته للمحلية باجتماع لجنة امن المحلية

عقب ذلك توجه الوفد إلى محلية الرهد حيث كان في إستقباله لجنة أمن المحلية وأعيانها ومزارعو المنطقة. وشملت الزيارة لقاء القوة وإجتماع الضباط قدّم خلاله العقيد شرطة / عبد الرحمن إبراهيم أحمد مدير شرطة محلية الرهد تنويراً متكاملاً عن الأوضاع الأمنية ومستوى التنسيق مع الأجهزة الأخرى في تأمين الموسم الزراعي ومكافحة الظواهر السالبة