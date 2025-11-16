فرحة كبيرة في أوساط المقيمين في السعودية.. قرار جديد بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 5000 ريال لجميع الوافدين

كشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تدرس قرار جديد يحفظ حقوق الأجانب المقيمين في المملكة، حيث يتمثل القرار الجديد بتحديد الرواتب الشهرية لهم، بحيث لا يقل عن 5000 ريال شهريًا، ويتم تحديد الراتب وفقًا للعديد من العوامل أبرزها الوظيفة والخبرة والقطاع الذي يعمل فيه الوافد.

فرحة كبيرة في أوساط المقيمين في السعودية.. قرار جديد بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 5000 ريال

تبذل الحكومة السعودية جهوداً كبيرة من أجل توفير بيئة آمنة ومثالية للعمل وجاذبة للاستثمار، لذلك عملت خلال السنوات الأخيرة على إصدار عدد من القرارات لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها قرار تحديد الرواتب الشهرية للوافدين، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس تطبيق هذا القرار خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما تم تداوله، فإن القرار الجديد يتضمن تحديد الحد الأدنى لراتب الوافد بنحو 5000 ريال، ويتم مضاعفته وفقًا للوظيفة والخبرة والقطاع.

وتجدر الإشارة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تشر إلى القرار المتداول عبر موقعها الرسمي أو حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما يعني أن القرار يظل في قائمة الإشاعات حتى يتم تأكيدة بشكل رسمي.

متوسط رواتب المقيمين العاملين في السعودية

يتم تحديد رواتب الوافدين المقيمين في السعودية حسب عدة عوامل، مثل الوظيفة، والخبرة، والقطاع، بالإضافة إلى مستوى التعليم، والمهارات، والتقديرات.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء فإن متوسط دخل الفرد في القطاع الخاص للوافدين هو 4.50 ألف ريال سعودي شهريًا.

أما موقع bayt.com، فقد أشار بأن متوسط رواتب الموظفين العاملين في المملكة يتراوح بين 4.671 ريال سعودي (أدنى الرواتب) و 18.784 ريال سعودي (أعلى الرواتب).

عدد الأجانب المقيمين في السعودية

وفقًا لتعداد السعودية 2022، فقد بلغ عدد المقيمين الأجانب في السعودية نحو 13.38 مليون نسمة، ما يمثل 41.6% من إجمالي عدد السكان البالغ 32.2 مليون، ويمثل الذكور نسبة 76.5 % من إجمالي المقيمين، حيث يبلغ عددهم 10.24 مليون، أما الإناث فيبلغ عددهم نحو 3.14 مليون، ويمثلون نسبة % 23.5.