رحمة رياض وعلي عبدالله وعبدالعزيز الضويحي تألقوا في " جلسة ليلة عمر» 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ليلة استثنائية عاشها جمهور الكويت مساء أول أمس، من خلال جلسة غنائية تقام للمرة الأولى في «الأرينا كويت»، حملت عنوان «جلسة ليلة عمر»، أحياها نجما الكويت عبدالعزيز الضويحي وعلي عبدالله بالإضافة للنجمة العراقية رحمة رياض.

قدم المطربون الثلاثة توليفة غنائية من الألحان والأعمال أسهمت في رسم علاقة طربية بينهم وبين محبيهم، مازجين بين الفن الشعبي والأغنية السلسة والسريعة، وأعادوا أعمال كبار فناني الخليج، بالإضافة لأعمالهم الخاصة التي تفاعل معها الحضور بين الوصلة والأخرى

وكانت البداية مع علي عبدالله الذي أطربنا بصوته الجميل المتناغم، حيث قدم باقة من الأغاني، بداها برائعة المطرب الكبير عبدالرب ادريس «ليلة لو باقي ليلة»، أعقبها بأعمال خاصة به مثل «اخلصك» و«غارت عيوني» و«قبل ما نلتقي»، كما شدا من الأغاني التراثية الجميلة «يا سعود» و«صبوحة»، وغيرها من اغاني شهيرة لمطربين راحلين.

(يانورالعين)

بعد انتهاء فقرة علي عبدالله كان الحضور على موعد مع المطرب عبدالعزيز الضويحي الذي استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، وشدا بباقة من أجمل أغانيه مثل «يا نور العين» و«اللي لقى احبابه» و«علميني» و«هات يا قلبي» و«لا خط ولا هاتف» و«لا تخاف من الزمان» و«حب ناقص»، وغنى «اه يالاسمر» لعبدالكريم عبدالقادر، و«حكمتك يارب» لعلي عبدالكريم، و«البارحة قلبي» لعلي بحر، كما شاركه زميله المطرب علي عبدالله في «دويتو» لأغنيتي «يا منيتي» و«دنيا والوله» لعبدالمحسن المهنا وعبدالله الرويشد، وتفاعل معهما الحضور بشكل غير عادي.

وكان الحضور على موعد مع مسك ختام هذه الجلسة الغنائية الاستثنائية، مع النجمة رحمة رياض التي قدمت باقة من اجمل أغانيها حيث استهلت وصلتها بأغنيتها الشهيرة «كلام الحب»وعقب ذلك قدمت اغاني«ماكو مني» و«هاخويا» و«اذا ما تريدني أقول» و«اصعد للقمر» و«اتحداكم» وغيرها من اجمل أعمالها التي تؤكد انها أصبحت رقما صعبا بين مطربات الجيل الحالي وان لها قاعدة جماهيرية كبيرة

(مقتطفات من المؤتمرات الصحافية لنجوم الجلسة)

حرص نجوم «جلسة ليلة عمر» على الالتقاء باهل الصحافة والاعلام قبل صعودهم على خشبة المسرح بمصاحبة رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» عبدالعزيز الزيدي، وكانت البداية مع المطرب علي عبدالله الذي اعرب عن سعادته بالتعاون مع الشركة، خاصة أنها أول جلسة غنائية تقام في قاعة «الأرينا كويت» وفي وجود هذا الحضور الكبير، مبديا حماسة الشديد لتقديم اعمال تسعد الحضور، مشيرا إلى انه سيقدم مع النجمة رحمة رياض ديو لأغنية «اتبع قلبي» للمطرب الكبير عبدالله الرويشد

من جهته، قال المطرب عبدالعزيز الضويحي انه اعد عددا كبيرا من الأغاني لعشاق الجلسات، معربا عن سعادته بالتعاون الأول الذي يجمعه مع «ليلة عمر»، خاصة عندما اكتشف انهم أقاموا أهم وأقوى الحفلات الغنائية في الكويت، مشيدا في الوقت نفسه باحترافية القائمين على الشركة في تنظيم الحفل، وتوفير كل شيء لخروجه بهذا الشكل الرائع.

بدورها تحدثت المطربة رحمة رياض عن تقبلها فكرة تقديم جلسة غنائية للمرة الأولى في الكويت، قائلة: تربطني علاقة قوية بشركة «ليلة عمر» ورئيس مجلس ادارتها الصديق عبدالعزيز الزيدي، ولا أتزدد لحظة واحدة في الموافقة على التعاون معه سواء كانت جلسة أو حفل، بروحي أو مع مطربين آخرين، فأنا اكون سعيدة جدا معهم.

وتدخل عبدالعزيز الزيدي، قائلا: اجمل شغل لـ «ليلة عمر» دائما ما يكون مع النجمة رحمة رياض، خاصة ان هذا ليس التعاون الأول بيننا، وكل تعاوناتنا السابقة كانت ناجحة ومتميزة والحمد لله.

وردا على سؤال «هل هناك نية لديها للغناء باللهجة الكويتية؟» أجابت رحمة: أتشرف طبعا بالغناء باللهجة الكويتية، خاصة أن العراق والكويت يتشابهان بالفن والإحساس والمشاعر، لافتة إلى أنها ومنذ طفولتها وهي تسمع لاغاني نجوم الكويت عبدالله الرويشد ونبيل شعيل وعبدالكريم عبد القادر وغيرهم.