نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة "جوبي أفييشن" أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي بين موقعين مختلفين؛ إذ انطلقت المركبة من موقع اختبارات "جوبي" في مرغم، إلى مطار آل مكتوم الدولي في رحلة استغرقت 17 دقيقة، لتصبح "جوبي" أول شركة في العالم تنفذ رحلة مأهولة بتاكسي جوي كهربائي بين نقطتين داخل دولة الإمارات.

وأعلنت الهيئة إنجاز 60% من أعمال إنشاء أول محطة خاصة للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي، التي تنفذها شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"؛ حيث وصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة في المحطة الأولى من نوعها عالمياً.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على إنشاء ثلاثة مهابط عمودية إضافية بالتعاون مع "إعمار العقارية" و"أتلانتس ذا رويال" ومجموعة وصل لإدارة الأصول، ضمن مشاريعهم التطويرية، فيما تستعد بالتعاون مع شركة "جوبي" لتوسيع نطاق عمليات اختبار التاكسي الجوي تمهيداً لبدء نقل الركاب عام 2026، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل دبي الحافل بالريادة والابتكار، ويترجم الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالميًا في جودة الحياة، والأكثر جاهزية لمستقبل النقل الذكي والمستدام، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن تكون دبي في طليعة المدن التي تستثمر في الابتكار والتقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان.

وأضاف أن نجاح تنفيذ أول رحلة طيران بين موقعين مختلفين يؤكد نجاح الخطوات التشغيلية التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل الجوي في دبي وقدرتها على التشغيل ضمن مجال جوي مشترك، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من تكامل أنظمة النقل الذكي في الإمارة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء العالميين في بيئة دبي التنظيمية والتقنية.

وأوضح أن التقدم المحرز في تنفيذ محطة التاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي، إلى جانب التعاون مع ثلاث جهات تطويرية كبرى لتنفيذ مهابط جديدة، يعزز جهود الهيئة في التوسع في إنشاء محطات ومهابط التاكسي الجوي بما يضمن خدمات تنقل جوية متميزة لسكان دبي وزوارها.

من جانبه قال جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جوبي للطيران"، إن هناك تقدماً لافتاً في مشروع التاكسي الجوي على جميع الأصعدة، وإن الاستعدادات تتواصل لإطلاق الخدمة التجارية لنقل الركاب في دبي العام المقبل، بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الطرق والمواصلات وشركاء البنية التحتية، مؤكدا أن دبي أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى تحويل النقل الجوي الحضري إلى واقع يومي لسكان وزوار دولة الإمارات.

بدوره قال دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، إن محطات الإقلاع والهبوط العمودي تعد الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التنقل الجوي المتقدم، وإن بلوغ المحطة هذا الإنجاز المحوري يمثل لحظة تاريخية بينما تستعد دبي لتكون أول مدينة في العالم تجعل من التنقل الجوي المتقدم واقعاً ملموساً، مقدمة وسيلة تنقل فائقة السرعة وصفرية الانبعاثات.

ويتميّز التاكسي الجوي "جوبي S4" بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي واعتماده على الطاقة الكهربائية دون انبعاثات تشغيلية، ويضم ست مراوح وأربع حزم بطاريات تتيح له الطيران لمسافة 160 كيلومتراً بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع لأربعة ركاب إضافة إلى القائد، مع مستوى ضجيج منخفض يسمح بالتشغيل بكفاءة داخل المناطق الحضرية.

وتقع المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي على مساحة 3100 متر مربع موزعة على أربعة طوابق تشمل طابقين لمواقف المركبات ومدرجين للإقلاع والهبوط ومرافق مخصصة للشحن والركاب، بطاقة استيعابية تصل إلى 42 ألف عملية هبوط سنوياً لخدمة نحو 170 ألف راكب، فيما تتولى "سكاي بورتس إنفراستركتشر" تصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية، وتتولى الهيئة حوكمة عمليات التشغيل وضمان التكامل مع وسائل المواصلات الأخرى.