ترامب: أمور جيدة تحدث في مفاوضات أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن «أموراً جيدة للغاية ‌تحدث» في المفاوضات الرامية إلى إنهاء أزمة أوكرانيا، وذلك بعد أيام من انتهاء محادثات ثلاثية بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى ‌بها ترامب للصحافيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض، في زيارة ‌إلى ولاية أيوا.

والتقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا مطلع هذا الأسبوع في أبوظبي لإجراء محادثات بوساطة مسؤولين أميركيين، وانتهت المحادثات، على أن تُستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف: إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستتواصل في أبوظبي الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أشهر والتي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين في الإمارات.

وقال ويتكوف في منشور على منصة «إكس»: «كانت المحادثات بناءة للغاية، وتم وضع خطط لمواصلة المحادثات الأسبوع المقبل في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: إن من المتوقع استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين، والروس، والأميركيين، الأحد المقبل، مشيراً إلى أن المناقشة الأخيرة في أبوظبي بحثت خطوات «إنهاء الحرب» ومسائل سياسية معقدة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس: إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا. وأوضح سيبيها، في مقابلة مع موقع يوروبيسكا برافدا الأوكراني، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا، مضيفاً أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين من أجل حل هذه القضايا. وتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.