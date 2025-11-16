بعد نجاح صندوق XRPC السباق يبلغ أوجه: أي صندوق سيكون التالي؟

بعد إطلاق صندوق XRPC من “Canary Capital” في بورصة ناسداك وتحقيقه طلب قوي منذ اليوم الأول، بدأ الحديث يتصاعد حول صندوق التداول (ETF) التالي المرتبط بعملة XRP الذي قد يدخل السوق قريبا، خصوصا في ظل الزخم الكبير الذي تشهده صناديق العملات الرقمية.

شهد عام 2025 ارتفاع غير مسبوق في عدد صناديق التداول المتداولة، حيث كسر شهرا سبتمبر وأكتوبر الأرقام القياسية في عمليات الإطلاق.

يرى “إريك بالتشوناس”، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، أن التوجيهات الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستُسرّع من إجراءات الموافقات، ما قد يدفع مزيد من الشركات إلى تقديم طلبات عبر نموذج 8-A كما فعلت “Canary Capital”.

SEC put out some guidance where it looks like issuers can sort of speed up the effectiveness of filings in an effort to clear out some backlog. My guess is some of those crypto etfs that didn't do the 8a thing will try and push out as soon as they can. Bitwise XRP is due next up… pic.twitter.com/vY3ja5Xk1I — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 14, 2025

ويتوقع “بالتشوناس” أن الصندوق التالي المرجّح طرحه في السوق هو صندوق XRP ETF من “Bitwise”، مشيرا إلى أن العديد من المُصدّرين الذين لم يستخدموا نموذج 8-A سيحاولون الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء القوي لصندوق ETF سولانا من “Bitwise”، الذي سجل 56 مليون دولار في أول أيام تداوله، قبل أن يتفوق عليه XRPC بإجمالي تداول يقترب من 60 مليون دولار، ما يعزز فكرة أن الطلب على صناديق العملات المشفرة ما يزال قوي ومرشح للنمو.

