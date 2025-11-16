احفظوا هذا التاريخ: قمة MEGACAMPUS دبي 2026 – حدث عالمي يعيد رسم مستقبل الإلهام والابتكار

بعد النجاح الهائل لقمة MEGACAMPUS دبي 2024 التي دخلت موسوعة غينيس كأكبر فعالية محاضرات في العالم، تستعد دبي مجددا لاستضافة حدث سيجمع أبرز رواد الأعمال والمبتكرين وصناع الأفكار من أكثر من 75 دولة.

في 6 و7 مارس 2026، ستستقبل قاعة “كوكاكولا أرينا” نحو 13,000 مشارك في نسخة جديدة من قمة MEGACAMPUS دبي 2026، الموصوفة بأنها محطة انطلاق نحو مستقبل مختلف.

متحدثون عالميون تحت سقف واحد:

تقدم القمة هذا العام قائمة استثنائية من الأسماء المؤثرة عالميا٫ منهم:

ويم هوف – المعروف بـ”رجل الجليد” ومبتكر منهجيات التنفس المتقدمة.

– المعروف بـ”رجل الجليد” ومبتكر منهجيات التنفس المتقدمة. روبرت غرين – المؤلف الشهير لكتب “قوانين القوة الـ48” وقوانين الطبيعة البشرية.

– المؤلف الشهير لكتب “قوانين القوة الـ48” وقوانين الطبيعة البشرية. ماغنوس كارلسن – أسطورة الشطرنج وأحد أعلام التفكير الاستراتيجي في العالم.

– أسطورة الشطرنج وأحد أعلام التفكير الاستراتيجي في العالم. جيمس كاميرون – المخرج الحائز على الأوسكار وصاحب رؤية أفلام “أفاتار” و“تايتانيك” و“تيرميناتور”.

وسيُعلن عن المزيد من المتحدثين العالميين قريبا، ما يعد بفعالية تُثري الفكر وتُلهم جميع الحاضرين.

نجاح قياسي… وطموحات أكبر:

حققت قمة 2024 رقم عالمي واستضافت شخصيات بارزة مثل:

خبيب نورمحمدوف، روبرت كيوساكي، لوك بيسون، غاري فاينرتشوك، وراندي زوكربيرج.

في عام 2026، يهدف فريق MEGACAMPUS إلى تقديم تجربة أوسع تأثير، عبر يومين مليئين بالمحاضرات الملهمة، الجلسات التفاعلية، الورش المتقدمة، وفرص التواصل رفيعة المستوى.

أسبوع MEGACAMPUS في دبي عاصمة الإبداع:

من 2 إلى 8 مارس 2026، تستضيف الإمارات أسبوع MEGACAMPUS الذي يقدم سلسلة من البرامج التعليمية، المنتديات، الفعاليات الثقافية، ولقاءات خاصة تجمع قادة الفكر ورواد الأعمال من العالم.

أسعار التذاكر – قمة MEGACAMPUS دبي 2026

6–7 مارس 2026 – كوكاكولا أرينا

العادية: 55 دولار

القياسية: 120 دولار

كبار الشخصيات: 1600 دولار

البلاتينية: 15000 دولار

ترتفع الأسعار في يومي 1 و15 من كل شهر – يُنصح بالحجز المبكر.

رابط الحدث:

summit.megacampus.com