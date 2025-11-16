شكرا لبحثكم عن خبر وصول أولى تجهيزات حديقة عدن الكبرى… مشروع ترفيهي غير مسبوق يغيّر وجه العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صالح العبيدي: وصلت إلى موقع حديقة عدن الكبرى في مديرية خور مكسر عشرات الحاويات المخصّصة بالألعاب والمعدات الحديثة، إيذانًا بانطلاق العمل الفعلي في إنشاء أكبر مشروع ترفيهي يُقام في العاصمة عدن، والمصمم وفق أحدث المعايير العالمية المتّبعة في صناعة الحدائق والمتنزهات.

ويعد هذا المشروع الاستراتيجي متنفسًا حضريًا ضخمًا سيخدم سكان مديرية خور مكسر وعموم مديريات مدينة عدن، فضلًا عن كونه نقطة جذب ترفيهية وسياحية على مستوى الوطن، لما يتضمنه من مرافق حديثة ومساحات خضراء واسعة تعزز الجوانب الجمالية والبيئية في المدينة.

وأكدت قيادة السلطة المحلية أن مشروع حديقة عدن الكبرى يأتي امتدادًا للاهتمام المباشر بالحدائق العامة والمتنفسات والكورنيشات، وبقية المشاريع الترفيهية التي تهدف إلى تمكين أبناء المحافظة وزوارها من قضاء أوقات ممتعة وآمنة، وبما يعكس المكانة التي تستحقها عدن كعاصمة للبلاد.

من جهته، أوضح مدير شركة البيرق المستثمرة للمشروع، عبدالله الحداد، أن الأعمال الإنشائية تشمل:مساحات خضراء وممرات للمشاة وألعاب ترفيهية متنوعة للكبار والصغار ومسابح ومرافق مائية ومواقع للتزحلق الثلجي وملاعب رياضية متعددة ومقاهي ومطاعم وألعاب شاهقة ومركز ثقافي وسينما ومتحف ومركز للعرض المفتوح وآخر للألعاب الإلكترونية

ومسرح مكشوف وبحيرة ومشتل ونافورة موسيقية ومسجد ومصلى للنساء ومواقف سيارات وغيرها من المرافق الترفيهية والسياحية الحديثة

ويُتوقع أن يشكّل المشروع عند اكتماله نقلة نوعية في المشهد الحضري والترفيهي لمدينة عدن، ليصبح أحد أبرز المعالم السياحية في البلاد.