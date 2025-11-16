أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره وحامل اللقب يواصل انتصاراته

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه لوس أنجليس ليكرز الى مواصلة صحوته والفوز على مضيفه ميلووكي باكس 119 95 بتسجيله 41 نقطة، بينما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته القوية للموسم بتغلبه على مضيفه شارلوت هورنتس 109 96 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى على ملعب "فايسيرف فوروم" في ميلووكي وقبل العودة إلى كاليفورنيا حيث يأمل أن يبدأ نجمه "الملك" ليبرون جيمس موسمه أخيرًا، بعد أسبوع من المباريات خارج أرضه، حقق ليكرز بقيادة دونسيتش فوزه الثاني تواليا والثالث في المباريات الخمس الأخيرة.

وواصل جيمس غيابه عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب إصابته بعرق النسا (ألم من أسفل الظهر إلى أسفل الساق)، لكن هداف الدوري على مر العصور قد يبدأ موسمه الثالث والعشرين القياسي الثلاثاء عندما يستضيف ليكرز ضيفه يوتا جاز.

وبرز دونتشيتش (26 عاما) بشكل لافت في المباراة فارضا نفسه أفضل مسجل بها برصيد 41 نقطة بينها خمس ثلاثيات من أصل 11 محاولة و18 رمية حرة من أصل 20، مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأضاف أوستن ريفز 25 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و6 متابعات، وديأندري أيتون 20 نقطة و10 متابعات.

وضرب ليكرز بقوة في بداية المباراة وحسم الربع الاول في صالحه بفارق 12 نقطة (30 18)، ووسع الفارق الى 31 نقطة في نهاية الشوط الأول بعدما كسب الربع الثاني بفارق 19 نقطة (65 34).

وانتفض أصحاب الأرض في الربع الثالث وقلصوا الفارق الى 20 نقطة بعدما تفوقوا 38 27، لكن ليكز استعاد توازنه في الربع الاخير وكسبه بفارق أربع نقاط (27 23) منهيا المباراة بفارق 24 نقطة.

وبرز العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف باكس بتسجيله 32 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وصدة واحدة، دون أن يجنب فريقه الخسارة السادسة في 14 مباراة هذا الموسم.

ودفع باكس غاليا ثمن إهداره 31 محاولة من أصل 41 في الشوط الأول.

وفي الثانية، تابع أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقته المثالية للموسم وحقق فوزه الخامس تواليا والثالث عشر في 14 مباراة حتى الآن عندما تغلب على مضيفه شارلوت هورنتس 109 96 بفضل 33 نقطة لنجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر في أقل من 30 دقيقة.

ووقف شارلوت ندا لحامل اللقب في الربع الاول (30 30) وانهى الشوط الاول متخلفا بفارق 3 نقاط (52 55). عادل النتيجة 57 57 مطلع الربع الثالث، لكن ثاندر واصل سلسلة انتصاراته بتسجيله 16 نقطة مقابل واحدة لصاحب الأرض وتقدم بفارق 15 نقطة، ثم وسع الفارق إلى 20 نقطة لاحقا.