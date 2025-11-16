بعد انسحاب أربعة ممثلين من المسلسل دفعة واحدة، أبطال “شراب التوت” يلغون متابعة بعضهم في خطوة صادمة

دبي - فريق التحرير: لا تزال المفاجآت تحيط بالمسلسل التّركي الشّهير «شراب التّوت»، إذ فوجئ المتابعون مؤخّرًا بإقدام الممثّل إيمره ألتين توبراك (مصطفى) على إلغاء متابعته زميلته في العمل فايزة جيڤيليك (نيلاي) التي كانت تلعب دور زوجته في المسلسل، مباشرة بعد انتهاء مشاهده. ما دفع فايزة الى القول “أنا اول من ألغيت المتابعة وهذا طبعي ان الشخص الذي لا احبه احذفه على الفور”.

كذلك أقدمت الممثّلة سيلا تورك أوغلو، بعد إعلان انسحابها من المسلسل، على إلغاء متابعتها لدوغوكان غونغور (فاتح) زوجها في المسلسل وفايزة جيڤيليك اي نيلاي في المسلسل، ما دفع دوغوكان جونجور الى التعليق بعد الغاء سيلا تورك اوغلو متابعتها له بالقول: “علمتني الحياة ان لا انصدم من شيء و ان لا اظن بإن الجميع مثلي”.

إذًا فقد انفصل عن العمل أربع شخصيات دوغا ومصطفى وايشيل وفيراز.

يأتي ذلك، ضمن سلسلة تطوّرات تلاحق العمل منذ مواسمه السّابقة، بعدما واجه أزمات حادّة شملت تحقيقات رقابيّة مشدّدة على حذف الإعلان التّرويجيّ واعتقال كاتبته مروة جونتيم إثر تصريحات مثيرة للجدل.

كلّ هذه العوامل وضعت المسلسل أكثر من مرّة أمام احتمال التوقّف رغم جماهيريّته الواسعة.

كما شهد «شراب التّوت» مرحلة انتقاليّة جديدة بعد خروج بطلته سيلا تورك أوغلو رسميًّا، إذ جرى الإعلان عن انضمام الممثّلة سيراي كايا لتقديم البطولة النّسائيّة ابتداءً من الحلقة ١١٤، ذلك بعد قفزة زمنيّة تمتدّ لستّة أشهر داخل الأحداث. كما ينضمّ الممثّل يالتشين حافظ أوغلو في الحلقة ١١٣، إلى جانب وجوه جديدة منها أوزجي بوراك وأسماء أخرى لم يُكشف عنها بعد.

وتأتي هذه التّغييرات مع ختام نهاية الموسم الحاليّ، إذ من المتوقّع أن يُختتم العمل بنهاية الموسم ما لم تُسجّل نسب المشاهدة ارتفاعًا ملحوظًا يشجّع الشّركة المنتجة على تمديده.

بهذه الإضافات والتّحوّلات الدّراميّة، يبدو أنّ «شراب التّوت» يستعدّ لمرحلة جديدة تهدف إلى الحفاظ على زخمه الجماهيريّ ومكانته في أبرز الإنتاجات التّركيّة في السّنوات الأخيرة.