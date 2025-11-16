النائب العام تصل الى الشمالية للوقوف على أوضاع النازحين وسير التحقيقات في انتهاكات المليشيا المتمردة

وصلت إلى الولاية الشمالية اليوم النائب العام مولانا انتصار أحمد عبدالعال، يرافقها وفد رفيع من أعضاء النيابة العامة وذلك للوقوف على أوضاع النازحين وسير التحقيقات في انتهاكات المليشيا المتمردة.

وعقدت النائب العام اجتماعاً مشتركاً مع والي الولاية الشمالية ولجنة أمن الولاية، بمشاركة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنسانى وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية والعدلية بالولاية، إلى جانب سير أعمال اللجان المختصة بالتحقيق في الانتهاكات .

وأكدت مولانا انتصار في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن زيارتها تهدف بالدرجة الأولى إلى تفقد أوضاع النازحين القادمين من الفاشر إلى محلية الدبة والاطمئنان على أحوالهم الإنسانية، إضافة إلى متابعة سير التحريات التي تقوم بها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وأضافت النائب العام أن الزيارة تشمل كذلك الوقوف على أوضاع النيابات بالولاية ومعالجة أى تحديات تعترض سير العمل العدلى، مشيرةً إلى أن ما تعرض له النازحون يستوجب مزيداً من الجهود للتخفيف عنهم.

وقالت: “نسأل الله أن يردّ النازحين إلى مناطقهم سالمين، وأن يدحر المليشيا ويحفظ البلاد آمنة مستقرة” .

واختتمت النائب العام تصريحاتها بالتعبير عن شكرها لوالي الولاية الشمالية وأجهزة الحكومة التنفيذية والعسكرية على ما قدموه من تسهيلات أسهمت في تمكين النيابة العامة من أداء مهامها.

