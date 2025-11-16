تصفيات مونديال 2026: البرتغال إلى النهائيات للمرة السابعة تواليا باكتساحها أرمينيا

الرياص - اسماء السيد - بورتو (البرتغال) : بلغت البرتغال نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة تواليا والتاسعة في تاريخها بفوزها الكاسح على ضيفتها أرمينيا 9 1 الأحد على ملعب "دراغاو" في بورتو، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل ريناتو فيغا (7) وغونسالو راموش (28) وجواو نيفيش (30 و42 و81) وبرونو فرنانديش (45+3 و72 من ركلتي جزاء و52) والبديل فرانسيسكو كونسيساو (90+2) أهداف البرتغال، وإدوارد سبيرتسيان (18) هدف أرمينيا.

وهذا أكبر فوز للبرتغال في تصفيات كأس العالم، منذ تغلبها على روسيا 7 1 في تصفيات مونديال 2006، معادلة ثاني أكبر انتصار رسمي في تاريخها (فازت 8 0 مرتين على ليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 1996 و2000).

وعززت البرتغال ثالثة نسخة 1966 في إنكلترا ورابعة نسخة 2006 في ألمانيا، موقعها في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيرلندا التي ضمنت الملحق بعدما قلبت الطاولة على المجر 3 2 في وقت قاتل.

وغاب القائد نجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو عن المباراة بسب طرده في المباراة الاخيرة امام ايرلندا (0 2) الخميس.

وضغطت البرتغال منذ البداية ونجحت في افتتاح التسجيل مبكرا عبر فيغا برأسية من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس هنري أفاغيان والقائم الايمن بعد ركلة حرة جانبية انبرى لها فرنانديش (7).

وأدركت أرمينيا التعادل بعد 11 دقيقة اثر هجمة منسقة وتوغل لغرانت ليون رانوس من الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها القائد سبيرتسيان من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (18).

وسجل راموش أول أهدافه في المباراة عندما استغل خطأ فادحا للمهاجم أرتور سيروبيان في إعادة الكرة الى الحارس أفاغيان، فخطفها وتوغل داخل المنطقة مراوغا الأخير وتابعها داخل المرمى (28).

وأمّن نيفيش تقدم "سيليساو" أوروبا بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة من اللمسة الاولى اثر تمريرة من فرنانديش (30).

وعزز نيفيش بالهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة رائعة أسكنها بها الكرة الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أغافيان (41)، في ثاني أهدافه في 4 مباريات في التصفيات.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع اثر عرقلة روبن دياش من كارين مراديان، فانبرى لها فرنانديش بيمناه على يسار الحارس (45+3).

وتواصل الضغط البرتغالي في الشوط الثاني حتى سجل فرنانديش الهدف السادس بعد تمريرة من راموش (52)، قبل أن يضيف الثالث الشخصي والسابع لمنتخبه من ركلة جزاء ثانية (72).

وأضاف نيفيش الثامن بتسديدة قريبة (81) قبل أن يختم البديل كونسياسو المهرجان التهديفي بالتاسع من على مشارف منطقة الجزاء (90+2).