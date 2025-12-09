كاراغر: صلاح أناني وفاشل ويظن نفسه كريستيانو رونالدو (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فتح جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق والمحلل الكروي الحالي النار على النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، منتقداً تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً، وشدد على أن تصرف النجم المصري كان مقصوداً ومنسقاً مع وكيل أعماله، لافتاً إلى أن المهاجم جاء إلى ليفربول كلاعب فاشل مع تشيلسي، ولم ينجح أيضاً مع منتخب مصر في تحقيق البطولات، كما أنه مهووس حالياً بأرقامه ويظن أنه كريستيانو رونالدو.

8 minutes of Jamie Carragher absolutely going in on Mo Salah tonight. Wow pic.twitter.com/Hk3lVXp97d — EmanDaGoon™ (@EmanDaGoon) December 8, 2025

وفي حديثه للصحافيين، يوم السبت، عبر صلاح عن إحباطه من تركه على مقاعد البدلاء طوال المباراة التي تعادل فيها ليفربول 3-3 مع ليدز، وأشار قائد منتخب مصر أيضاً إلى كاراغر، المحلل الحالي ومدافع ليفربول السابق، وقال: سينتقدني، لكن لا بأس.

واستبعد ليفربول هدافه من قائمة الفريق المشاركة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تقام الليلة (السبت) بسبب تصريحاته الأخيرة الصادمة التي هاجم فيها المدير الفني آرنه سلوت وإدارة النادي.

يذكر أن كاراغر الذي خاض 737 مباراة مع ليفربول خلال مسيرته التي استمرت 17 عاماً مع الفريق الأول، لم يتردد عندما سئل عن الوضع الحالي للفريق، وقال في البرنامج المتخصص بكرة القدم الذي يعرض على قناة "سكاي سبورتس"، يوم الاثنين: لقد ألقى بالعصا تحت الحافلة مرتين خلال الاثني عشر شهراً الماضية". أي أن صلاح هو الذي يعرقل مسيرة ليفربول.

وتابع :"يجب أن يبذل كل ما في وسعه لمساعدة النادي على الخروج من أسوأ فترة شهدها منذ خمسينات القرن الماضي، لكنه لم يفعل ذلك، عندما نتحدث عن رمي الناس تحت الحافلة، فقد ألقى بكل لاعب في ليفربول تحت الهجوم طوال 8 سنوات، هل يمكنك أن تتخيل اللعب خلفه لمدة ثماني سنوات؟ لكننا نقبل ذلك لأنه نجم كبير وسجل 250 هدفاً، وقد منحني كمشجع لليفربول بعضاً من أعظم ليالي حياتي".

وواصل المدافع الإنكليزي الشهير قائلاً :"لم تكن نجماً كبيراً قبل أن تأتي إلى ليفربول، ولم تفز بالكثير لمنتخب مصر، مهما كنت كبيراً، تحتاج إلى مساعدة من زملائك ومدربك والمشجعين، من المهم أن يتذكر ذلك".

وواصل كاراغر: "عندما تفكر في لاعبي النخبة خلال السنوات الماضية، أقول ميسي ورونالدو ومبابي، لا أضع صلاح إلى جانبهم، لكنه قريب جداً بعد ما فعله مع ليفربول، فهو شخصية أسطورية، وأود أن أذكر صلاح وربما وكيله أنه قبل قدومه إلى ليفربول كان معروفاً كلاعب فشل في تشيلسي، هذه حقيقة، لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، وهو أيضاً لم يفز ببطولة كأس إفريقيا مع مصر التي تملك أنجح منتخب في تاريخ القارة السمراء".

واختتم كاراغر في حديثه الموجه إلى صلاح :"أعتقد أن النادي اتخذ القرار الصحيح بعدم سفرك إلى مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، عليك مساعدة الآخرين، ولا تكن مهووساً بأرقامك وانجازاتك التهديفية الخاصة".